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17 березня • оновлено в 09:14
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Відпустка і тюремний термін: Рада ухвалила жорсткий закон щодо боротьби з коронавірусом

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Верховна Рада України на позачерговому засіданні прийняла законопроєкт, націлений на протидію коронавірусу COVID-19.

За проєкт закону №3219 від 16.03.2020 "про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" проголосували 344 депутати.

Новий закон передбачає такі зміни:

  • Ліки, які закуповуються для боротьби із захворюванням, звільняються від сплати ввізного мита та ПДВ.

  • Українці можуть працювати дистанційно, або йти у відпустку. Ця відпустка може бути оплачувана.

  • Медперсонал, який працює над ліквідацією коронавірусу буде отримувати надбавки.

  • За порушення обсервації буде передбачена адмінвідповідальність, а за умисне зараження людей – кримінальна відповідальність.

Відпустка і тюремний термін: Рада ухвалила жорсткий закон щодо боротьби з коронавірусом

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Автор
Тимур Григоренко
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