Відпустка і тюремний термін: Рада ухвалила жорсткий закон щодо боротьби з коронавірусом

Верховна Рада України на позачерговому засіданні прийняла законопроєкт, націлений на протидію коронавірусу COVID-19.
За проєкт закону №3219 від 16.03.2020 "про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" проголосували 344 депутати.
Новий закон передбачає такі зміни:
Ліки, які закуповуються для боротьби із захворюванням, звільняються від сплати ввізного мита та ПДВ.
Українці можуть працювати дистанційно, або йти у відпустку. Ця відпустка може бути оплачувана.
Медперсонал, який працює над ліквідацією коронавірусу буде отримувати надбавки.
За порушення обсервації буде передбачена адмінвідповідальність, а за умисне зараження людей – кримінальна відповідальність.
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