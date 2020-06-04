Рада ухвалила закон про "злодіїв в законі": нардепи "заслухали" кримінальних авторитетів

Верховна Рада прийняла законопроект №2513 про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

За документ у другому читанні та в цілому проголосували 236 народних депутатів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час розгляду законопроекту нардепам включили аудіозапис розмов між кримінальними авторитетами, які висловлювали побоювання у зв'язку з його прийняттям.

Згідно інформації на табло, розмовляли кримінальний авторитет Дніпропетровщини "Сводік" і авторитет "Марік". При цьому звучали "запікані" матюки.

Прийнятий закон вводить у Кримінальний кодекс поняття "злодій в законі" і "злочинна спільнота".

Зокрема, КК України доповнюється новими статтями, а саме:

статтею 255-1 "Створення злочинної спільноти і перебування особи в статусі "злодій у законі", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою чи участь у ній;

статтею 255-2 "Звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за звернення до "злодія у законі" з проханням вчинити злочин;

статтею 255-3 "Організація проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот, сприяння в її проведенні або керівництво нею", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за організацію проведення сходки для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів.

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