В Україні ввели нові виплати медикам із коронавірусом: названо суми
Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 травня ухвалила законопроєкт, який удосконалить страхування медиків від коронавірусу COVID-19.
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За законопроєкт №3376-1 проголосували 340 народних депутатів.
Документ передбачає, що медпрацівники, хворі на COVID-19, прирівнюються до учасників бойових дій і отримують такі самі виплати.
У разі встановлення групи інвалідності для медпрацівника в результаті зараження СOVID-19 уряд виплачуватиме компенсацію в розмірі не менше ніж 300 прожиткових мінімумів (600 тисяч грн). Виплати сім'ї медичного працівника в разі летального результату складуть 750 прожиткових мінімумів (1,5 млн грн).
Крім виплат, на членів сім'ї медика поширюватимуться інші соціальні гарантії, які мають сім'ї загиблих військових.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві медики, які протестували через відсутність обіцяних премій за роботу з коронавірусними хворими, отримали доплату всього у 100 гривень.
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