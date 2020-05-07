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7 травня • оновлено в 18:46
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В Україні ввели нові виплати медикам із коронавірусом: названо суми

9.6т
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Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 травня ухвалила законопроєкт, який удосконалить страхування медиків від коронавірусу COVID-19.

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За законопроєкт №3376-1 проголосували 340 народних депутатів.

Закон удосконалює страхування медиків від коронавірусу

Закон удосконалює страхування медиків від коронавірусу

Документ передбачає, що медпрацівники, хворі на COVID-19, прирівнюються до учасників бойових дій і отримують такі самі виплати.

У разі встановлення групи інвалідності для медпрацівника в результаті зараження СOVID-19 уряд виплачуватиме компенсацію в розмірі не менше ніж 300 прожиткових мінімумів (600 тисяч грн). Виплати сім'ї медичного працівника в разі летального результату складуть 750 прожиткових мінімумів (1,5 млн грн).

Крім виплат, на членів сім'ї медика поширюватимуться інші соціальні гарантії, які мають сім'ї загиблих військових.

Результат голосування

Результат голосування

rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві медики, які протестували через відсутність обіцяних премій за роботу з коронавірусними хворими, отримали доплату всього у 100 гривень.

Президент України Володимир Зеленський попередив голів ОДА про відповідальність, якщо вони не погасять заборгованість із зарплат перед лікарями, які борються з коронавірусом.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що затримка виплат 300% березневого окладу українським медикам, які працюють із хворими на COVID-19, пов'язана з помилками в розрахунках місцевої влади.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
законопроект Верховна Рада України медики медицина вірус
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