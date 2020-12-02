Пікантний момент зі "слугою народу" в Раді потрапив на камеру. Фото

Дар'я Дурова Політика 18:31, 2.12.2020 Оновлено: 18:47, 2.12.2020

У мережі опублікували курйозне фото народної депутатки від "Слуги народу" Оксани Дмитрієвої, зроблене під час чергового засідання Верховної Ради України 2 грудня.

На світлині, яку зняв фотограф Ян Доброносов, жінка обернулася спиною до об'єктива, а її колега по парламенту нахилив голову й задивився на неї. Фотографію кореспондент опублікував на своїй Facebook-сторінці .

"Коли жінка красива, таке буває", – пожартував Доброносов про "пікантний" момент.

Оксана Дмитрієва на засіданні Ради
Facebook / Ян Доброносов

Хто саме задивився на Дмитрієву, не вказано. На фото видно лише потилицю народного депутата, а обличчя чоловіка приховано маскою.

Скриншот
Оксана Дмитрієва
Facebook / Ян Доброносов

Додамо, що Дмитрієва на момент обрання в Раду працювала головною лікаркою в приватній стоматологічній клініці в Дніпрі. В український парламент вона пройшла під № 106 у виборчому списку партії "Слуга народу".

Інформація про політикиню на сайті ВР
itd.rada.gov.ua
Фото, яке Дмитрієва публікувала в соцмережі
Facebook / Оксана Дмитрієва
Нардепка від "Слуги народу"
Facebook / Оксана Дмитрієва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

Шмигаль пообіцяв різко підвищити зарплати медикам і педагогам у 2021-му: названо цифри

VENETOMED показало своє виробництво захисного одягу за найкращими європейськими зразками. Фото

Угорці Закарпаття пояснили, чому українські депутати заспівали гімн чужої країни

У Кабулі підірвався автомобіль із російськими дипломатами

Єрмак призначив Арестовича своїм позаштатним радником у сфері нацбезпеки