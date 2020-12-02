Пікантний момент зі "слугою народу" в Раді потрапив на камеру. Фото

У мережі опублікували курйозне фото народної депутатки від "Слуги народу" Оксани Дмитрієвої, зроблене під час чергового засідання Верховної Ради України 2 грудня.

На світлині, яку зняв фотограф Ян Доброносов, жінка обернулася спиною до об'єктива, а її колега по парламенту нахилив голову й задивився на неї. Фотографію кореспондент опублікував на своїй Facebook-сторінці .

"Коли жінка красива, таке буває", – пожартував Доброносов про "пікантний" момент.

Хто саме задивився на Дмитрієву, не вказано. На фото видно лише потилицю народного депутата, а обличчя чоловіка приховано маскою.

Додамо, що Дмитрієва на момент обрання в Раду працювала головною лікаркою в приватній стоматологічній клініці в Дніпрі. В український парламент вона пройшла під № 106 у виборчому списку партії "Слуга народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL: