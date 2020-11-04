Рада підтримала збільшення штрафів за напади на журналістів

Верховна Рада в першому читанні ухвалила закон, який посилив відповідальність за вчинення кримінальних злочинів проти журналістів в Україні.

За законопроєкт №3633 від 11.06.2020 проголосували 305 народних депутатів. У пояснювальній записці говориться, що документ спрямований на посилення захисту журналістів, їхніх близьких родичів і членів їхніх сімей від застосування погроз або насильства через здійснення журналістами законної професійної діяльності, а також у разі перешкоджання їхній законній професійній діяльності.

Згідно з проєктом закону пропонується суттєво збільшити штрафи за перешкоджання журналістській діяльності:

Умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності карається штрафом від 8 500 до 17 000 гривень або арештом на строк до 6 місяців.

За вплив на журналіста або переслідування працівника ЗМІ – штраф від 17 000 до 34 000 грн. Також зловмиснику загрожує до 6 місяців арешту або до 4 років обмеженням волі.

Якщо дії були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб – штраф від 34 000 до 51 000 грн або обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні на термін до 3 років або без такого.

За погрозу вбивством, насильством, знищенням або пошкодженням майна журналісту, його близьким родичам або членам сім'ї, умисне заподіяння таким особам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою – у вигляді позбавлення волі на термін від семи до чотирнадцяти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькому напали на журналіста, який відкрито критикував мера.