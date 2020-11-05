Рада не підтримала судову реформу Зеленського у першому читанні

Монобільшість Верховної Ради України не підтримала у першому читанні президентський законопроєкт №3711 про судову реформу.

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На пленарному засіданні 5 листопада його вирішили відправити на доопрацювання для повторного розгляду в першому читанні. За це проголосували 239 парламентаріїв. При цьому за ухвалення документу за основу проголосували лише 22 нардепи (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Рада провалила голосування за законопроєкт про судову реформу за основу. Скриншот відео

Підсумки голосування за відправку на повторне перше читання законопроєкту Зеленського про судову реформу. Скриншот відео

Підсумки голосування за фракціями. Скріншот відео

Зокрема, документ, ініційований Володимиром Зеленським, мав на меті перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та Вищої ради правосуддя (ВРП), які є відповідальними за відбір доброчесних суддів.

Законопроєктом передбачалися такі нововведення:

судді Верховного суду України зараховуватимуться до його штату в касаційний суд тієї юрисдикції, яка відповідає юрисдикції судової палати ВС, де кандидат здійснював правосуддя.

Вони підлягають кваліфікаційному оцінюванню упродовж одного року з дня зарахування.

Визначається порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Її новий склад (16 членів) буде призначено Вищою радою правосуддя за результатами відкритого конкурсу.

У відборі зможуть взяти участь правники, які мають відповідний стаж професійної діяльності.

Відбір здійснюватиметься конкурсною комісією у складі представників суддівського корпусу та міжнародних експертів.

"Законопроєктом пропонується виключити із Закону України "Про судоустрій і статус суддів" положення щодо встановлення максимальної кількості суддів Верховного суду. Натомість пропонується встановити загальне правило для визначення кількості суддів у суді, за яким ця функція покладається на Вищу раду правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України. Також законопроектом з урахуванням позиції Конституційного суду України змінюються процедури здійснення дисциплінарного провадження щодо судді", – сказано у пояснювальній записці до документу.

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