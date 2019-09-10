Рада підтримала перезавантаження влади в Україні: хто виступив проти

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 10 вересня, прийняла законопроект про перезавантаження влади, яким пропонується ввести можливість проходження держслужби за контрактом.

За ініціативу депутатів партії "Слуга народу" проголосували 273 народних депутатів. Дані про проект Закону № 1066 "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" оприлюднені прес-службою ВР.

Відзначимо, депутати "Європейської солідарності" та "Голосу" проголосували проти, утрималися або ж не голосували за прийняття за основу цього законопоекту.

Ілюстрація. засідання ВР Укрінформ

Відзначається, що метою і завданням законопроекту є "спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів їх діяльності, а також запровадження можливості контрактної державної служби та врегулювання окремих проблемних питань, обумовлених практичним впровадженням Закону, та усунення надмірного (на рівні закону) регулювання відповідних суспільних відносин".

Одним із нововведень законопроекту є те, що з особою, яка призначається на посаду державної служби, може бути укладений контракт.

Рішення про віднесення посади держслужби до посад, призначення на які здійснюється з укладенням контракту, приймається суб'єктом призначення або керівником органу до проведення конкурсу. Термін дії контракту не може становити менше одного та більше п'яти років.

Згідно зі змінами, закон "Про державну службу" не буде поширюватися на керівника постійно чинного допоміжного органу, створеного президентом, і його заступників.

результати голосування скрін відеотрансляції

Поіменне голосування:

Нагадаємо, 10 вересня Рада підтримала законопроект про реформу органів прокуратури в Україні.

Як писав OBOZREVATEL:

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроект про імпічмент.

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

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