"Рада перетворюється в Голлівуд": "слуги народу" прийшли на роботу з сумками за 35 тисяч. Фото

Нардеп від партії "Слуга народу" Роксолана Підласа прийшла на роботу в Верховну Раду із сумкою від Dolce & Gabbana вартістю понад 35 тисяч гривень.

Раніше таку ж сумку в ВР засвітила 39-річна депутат Оксана Дмитрієва. Про це на своїй сторінці в Facebook пише журналіст Варвара Квітка (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Верховна Рада перетворюється в Голлівуд. Нарешті сталося і дві слуги народу прийшли з однаковими сумками. Коли таке трапляється на червоних доріжках в Лос-Анджелесі, то на сторінках модних журналів або таблоїдів спливає рубрика "битва нарядів"", – зазначила Квітка.

Нардепи прийшли в Раду з однаковими сумками від Dolce & Gabbana Страна

Підласа прокоментувала "Стране" наявність сумки, яка коштує як середня зарплата нардепа в місяць. Вона заявила, що не купувала її, а про ціну речі дізналася від журналістів.

"Потрібно не забувати, що в колишньому житті, я заробляла від 45 до 65 тисяч гривень на місяць. Тому, якщо я могла собі дозволити з зарплати купити телефон, звичайно, то і сумку я можу собі купити. Єдина брендова сумка в моєму гардеробі - саме ця. Решту сумок я купую в українського бренду Kocharovska, але чомусь їх ніхто не фотографує і не пише", - сказала депутат.

Оксана Дмитрієва Страна

Нардеп зазначила, що не говорила з Дмитрієвою про однакові сумки, тому що у них є важливіші теми для обговорення.

facebook.com/annasteshenko

facebook.com/annasteshenko

facebook.com/annasteshenko

Раніше OBOZREVATEL писав, що народний депутат від партії "Слуга народу" Людмила Марченко здивувала відвертим вбранням, в якому з'явилася у Верховній Раді.

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