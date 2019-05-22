У Зеленського відповіли на "бойкот" Верховної Ради

Позачергові вибори до Верховної Ради можуть пройти за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою, якщо Верховна Рада відмовляється міняти закон про вибори.

Таку думку висловили представник президента Володимира Зеленського Руслан Стефанчук і заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка на брифінгу 22 травня після засідання парламенту.

"Якщо Верховна Рада не змінить (закон про вибори. — Ред.), то у нас немає іншого варіанту, тому що президент наділений тільки правом законодавчої ініціативи", — сказав Стефанчук.

Також він підкреслив, що подальші кроки обговорюватиме із Зеленським.

"У нас є декілька планів, але вони залежали від того, якою буде реакція Верховної Ради. Ми реакцію отримали, далі будемо вибудовувати нашу тактику за планом А, Б або С", — розповів Стефанчук.

Зі свого боку Рябошапка припустив, що вибори до Верховної Ради пройдуть за старим законом.

"Позачергові вибори очевидно будуть проходити за тим законом, який є сьогодні чинним: половина парламенту обиратиметься за партійними списками, а інша половина — за мажоритарною системою", — сказав він.

Рябошапка додав, що указ президента про розпуск парламенту і дострокові вибори вже підписаний, але ще питання в тому, коли він буде оприлюднений.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня він провів зустріч із главами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів у Раду.

Цього ж дня президент підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

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