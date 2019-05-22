ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

У Зеленського відповіли на "бойкот" Верховної Ради

21тЧитати матеріал російською

Позачергові вибори до Верховної Ради можуть пройти за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою, якщо Верховна Рада відмовляється міняти закон про вибори.

Таку думку висловили представник президента Володимира Зеленського Руслан Стефанчук і заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка на брифінгу 22 травня після засідання парламенту.

"Якщо Верховна Рада не змінить (закон про вибори. — Ред.), то у нас немає іншого варіанту, тому що президент наділений тільки правом законодавчої ініціативи", — сказав Стефанчук.

Також він підкреслив, що подальші кроки обговорюватиме із Зеленським.

У Зеленського відповіли на "бойкот" Верховної Ради

"У нас є декілька планів, але вони залежали від того, якою буде реакція Верховної Ради. Ми реакцію отримали, далі будемо вибудовувати нашу тактику за планом А, Б або С", — розповів Стефанчук.

Зі свого боку Рябошапка припустив, що вибори до Верховної Ради пройдуть за старим законом.

Новини
Дострокові вибори в Раду: у кого є шанси пройти в новий парламент

"Позачергові вибори очевидно будуть проходити за тим законом, який є сьогодні чинним: половина парламенту обиратиметься за партійними списками, а інша половина — за мажоритарною системою", — сказав він.

Рябошапка додав, що указ президента про розпуск парламенту і дострокові вибори вже підписаний, але ще питання в тому, коли він буде оприлюднений.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Володимир ЗеленськийРуслан Рябошапка
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
57
25
Смішно
8
Цікаво
8
Сумно
2
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Timofejev Michail
Timofejev Michail
- А какая в вашей Малиновке на сегодняшний день власть? Никакой. Ну, никакой, говорю. - Как это так, никакой? А это что? А! - Никакой, кроме деда Нечипора.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки