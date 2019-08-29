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Рада обрала нового міністра оборони України

13.3т Читати матеріал російською

Верховна Рада України 29 серпня утведіла на посаду міністра оборони країни Андрія Завгороднюка.

За таке рішення проголосувало 314 народних депутатів, 25 були проти, 14 утрималися.

Рада обрала нового міністра оборони України
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"Це велика програма і я можу сказати, що ми цю програму найближчим часом ми її представимо вам і в цілому народу України, як короткострокову так і довгострокову, щоб всі могли бачити, яким чином планується розвиток не тільки Збройних сил, а й оборони в цілому", – сказав Загороднюк на засіданні.

Він також додав, що в армію зараз вкладаються гроші та кошти, щоб військовослужбовці в Україні перевершували сили противника.

"Ми вкладаємо великі кошти і зусилля, щоб наші військовослужбовці були на порядок вище збройних сил противника.... Ми все знаємо, що в армії крадуть і потрібні дуже чіткі рішення і чіткі дії", – також додав він.

Андрій Загороднюк працював керівником проектного офісу реформ Міноборони. 5 липня був призначений позаштатним радником президента Зеленського.

Рада обрала нового міністра оборони України
Рада обрала нового міністра оборони України

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Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради України внесли кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра за наполяганням Володимира Зеленського.

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Krass Марк
Krass Марк
Мир наступит только после ликвидации фашисткого режима Путина
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Serov Oleg
Serov Oleg
Krass Марк, идиот,кто еще с тобой в палате,гай юлий цезарь имеется?
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Serov Oleg
Serov Oleg
даешь больше котлов,епта!
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