Рада обрала нового міністра оборони України

Верховна Рада України 29 серпня утведіла на посаду міністра оборони країни Андрія Завгороднюка.

За таке рішення проголосувало 314 народних депутатів, 25 були проти, 14 утрималися.

"Це велика програма і я можу сказати, що ми цю програму найближчим часом ми її представимо вам і в цілому народу України, як короткострокову так і довгострокову, щоб всі могли бачити, яким чином планується розвиток не тільки Збройних сил, а й оборони в цілому", – сказав Загороднюк на засіданні.

Він також додав, що в армію зараз вкладаються гроші та кошти, щоб військовослужбовці в Україні перевершували сили противника.

"Ми вкладаємо великі кошти і зусилля, щоб наші військовослужбовці були на порядок вище збройних сил противника.... Ми все знаємо, що в армії крадуть і потрібні дуже чіткі рішення і чіткі дії", – також додав він.

Андрій Загороднюк працював керівником проектного офісу реформ Міноборони. 5 липня був призначений позаштатним радником президента Зеленського.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради України внесли кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра за наполяганням Володимира Зеленського.

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