Рада обрала новий Кабмін: хто отримав пост

Верховна Рада України 9-го скликання в четвер, 29 серпня, затвердила новий склад Кабінету міністрів.

За кандидатів, запропонованих новообраним прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, проголосував 281 народний депутат. Трансляція роботи парламенту велася в мережі.

Таблиця голосування

Таблиця голосування

Новини Стало відомо про перше призначення в новому Кабміні Зеленського

Оксану Коляду призначено міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

До цього вона працювала заступником міністра у справах ветеранів. Із 2003 до 2015 працювала в структурах МВС.

У 2015-2017 роках Коляда проходила службу в ЗСУ і має звання полковника запасу. Працювала начальником комунікацій і преси Міноборони.

У 2016-2017 роках вона була творцем спеціалізованих курсів для журналістів, які працюють в зоні проведення АТО.

Оксана Коляда

Зоряну Скалецьку призначено главою МОЗ України.

Вона є головою правління Української медико-правової асоціації та провідним експертом в "Реанімаційному пакеті реформ" із питань медичної реформи.

Також займає посаду директора громадської організації "Форум здоров'я" і є членом Всесвітньої Асоціації медичного права.

Скалецька – викладач у Школі охорони здоров'я Києво-Могилянської академії.

Зоряна Скалецька

Арсена Авакова міністром внутрішніх справ.

Володимира Бородянського міністром культури, молоді та спорту України.

Анну Новосад міністром освіти і науки.

Нардепа 8-го скликання Олену Бабак міністром розвитку громад і територій.

Олексія Криклій главою Мінінфраструктури.

Олексія ОРЖЕЛЬ міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України.

Оксану Маркарова міністром фінансів України.

Дениса малюська міністром юстиції.

Заступник голови Ради НБУ Т імофея Милованова міністром економрозвитку і торгівлі.

Дмитра Дубілета на пост міністра Кабміну.

Михайла Федорова віце-прем'єром – міністром цифровий трансформації.

Дмитра Кулеба віце-прем'єром по евроінртеграціі.

Юлію Соколовську міністром соцполітики України.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранця принесли урочисту присягу і отримали мандати. До порядку денного першого засідання включено 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Спікером парламенту обрали голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентарія.

Потім Верховна Рада України затвердила на посаді прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

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