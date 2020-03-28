Рада може вибрати трьох нових міністрів: названі імена

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 березня може затвердити кандидатури глав трьох міністерств.

Про це повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в "Слузі народу". Попередньо, міністром енергетики та захисту навколишнього середовища стане Ольга Буславець. Вона очолювала директорат енергетичних ринків в уряді Олексія Гончарука.

Рада може затвердити трьох нових міністрів Ілюстрація

Ольга Буславець mpe.kmu.gov.ua

Міністром культури може стати генеральний директор Центру української культури та мистецтва Світлана Долеско.

Світлана Долеско dolesko.com

Міністра охорони здоров'я Іллю Ємця може замінити колишній голова Одеської ОДА Максим Степанов.

"Степанов під питанням, багато хто проти", – зазначило джерело в монобільшості.

Максим Степанов УП

Остаточно кандидатури нових міністрів повинні бути представлені перед позачерговим засіданням парламенту. "На зборах фракції з президентом у п'ятницю прізвища не обговорювалися", – уточнило одне з джерел.

Як писав OBOZREVATEL, розглядається два варіанти проведення засідання – в сесійній залі або у дворі. Президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче запропонувати депутатам працювати дистанційно.

Раніше представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Василь Мокан в ефірі ObozTV розповів про порядок позачергового засідання парламенту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!