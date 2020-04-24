Рада не змогла скасувати зміни до Регламенту проти "спаму" нардепів

Верховна Рада на позачерговому засіданні 24 квітня не змогла прийняти чотири проекти постанов про скасування змін до Регламенту парламенту, спрямованих на протидію зловживанням прав (спам правками) народних депутатів в ході законодавчої процедури.

Чотири голосування набрали 56, 61, 48 і 53 голоси нардепів при 226 необхідних.

Перший з проектів постанов був зареєстрований нардепами з групи "За майбутнє" Тарасом Батенком та Іриною Костанкевіч, другий – нардепом з фракції "Слуга народу" Олександром Дубинським, третій – позафракційним депутатом Антоном Поляковим, раніше виключеним з СН, і четвертий – нардепкою від "Слуги народу" Ольгою Василевською-Смаглюк.

Проекти постанов не набрали голосів

Ухвалення змін до Регламенту Ради було пов'язано з більш ніж 16 тис. правок, які внесли в законопроект, що унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам. Через те, що на розгляд всіх цих правок міг піти цілий рік і був прийнятий цей закон.

Згідно з новим законом, Регламент Ради буде доповнено статтею "Особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні". У тексті сказано, що якщо кількість правок у п'ять і більше разів перевищує кількість статей (пунктів) проєкту первинного законодавчого акта, але не менше за 500 правок, такий законопроєкт може розглядатися за особливою процедурою.

Водночас вона буде застосовуватися за умов наявності підписів щонайменше 150 нардепів і підтримки не менш як 226 голосів депутатів. До того ж повинні бути надані порівняльні таблиці та супровідні документи до неї.

Відповідно до закону, кожен позафракційний народний депутат, пропозиції якого взяті до уваги головним комітетом, має право визначити не більш як одну свою невраховану правку, на якій він наполягає.

Опісля головний комітет у дводенний термін узагальнює отримані пропозиції та правки і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні.

Нововведення передбачає право будь-якого нардепа брати під сумнів кожну враховану комітетом правку. Якщо в сесійній залі вона не набирає 226 або більше голосів, то вважається відхиленою.

Також обумовлюється час виступів за правками на пленарному засіданні під час розгляду законопроєкту в другому читанні за особливою процедурою – від однієї до двох хвилин.

Закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дані зміни в Регламент Верховної Ради підтримали 242 нардепи.