Рада не змогла призначити нових суддів Конституційного суду: що далі

Мирослав Семенюк Політика 13:01, 6.11.2020 Оновлено: 13:19, 6.11.2020

Верховна Рада не змогла призначити нових суддів Конституційного суду України.

На посади суддів КСУ претендували Ольга Боднар-Петровська, Наталія Денисенко, Юрій Павленко та Микола Сірий.

Так, у рейтинговому голосуванні Павленка підтримали 154 нардепа, Боднар-Петровську – 126, Сірого – 97, а Денисенко – 38.

Після цього відбулося остаточне голосування за Павленка з результатом у 100 голосів за необхідних 226.

Спікер Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати проведення повторного конкурсу на посади суддів КСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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