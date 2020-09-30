Рада не визнала "вибори" в Криму, ухвалено постанову

Верховна Рада України ухвалила постанову №4109, у якій заявила, що не визнає легітимність місцевих "виборів" у тимчасово окупованому Росією Криму.

Голосування відбулося під час пленарного засідання парламенту 30 вересня. Документ підтримали 276 нардепів.

Голосування за постанову щодо невизнання "виборів" у Криму. Скриншот відео

Член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Олександр Мережко ("Слуга народу") перед голосуванням наголосив, що постанова має на меті схвалити заяву Верховної Ради України, у якій засуджується чергове порушення міжнародного права Російською Федерацією.

А саме – факт незаконного проведення голосування на тимчасово окупованих територіях АР Крим та в місті Севастополі. Зокрема – на "виборах губернатора Севастополя" та "довиборах" депутатів до так званої "Державної ради Республіки Крим" та "Сімферопольської міської ради".

Крім того, документом засуджується порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України в АР Крим та місті Севастополі.

"Заява містить звернення до іноземних парламентів та міжнародних організацій з проханням надати принципову оцінку таким порушенням норм міжнародного права", – додав Мережко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МЗС України також висловило рішучий протест Російській Федерації у зв'язку з проведенням 13 вересня так званих "виборів" до незаконних органів на окупованих територіях Автономної Республіки Крим і Севастополя.