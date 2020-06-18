Рада не відпустила Вакарчука: голосування провалили

У четвер, 18 червня, Верховна Рада відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука".

За складення депутатських повноважень лідера партії "Голос" проголосували лише 175 нардепів за необхідних 226.

Проти були 59 політиків, утрималися – 90, не голосували – 48.

Нагадаємо, що 11 червня нардеп Святослав Вакарчук вирішив скласти мандат народного депутата України.

Пізніше в "Голосі" повідомили, чим Вакарчук мав зайнятися після складення мандата. Водночас сам він натякнув на можливу участь у виборах мера Києва або Львова.

Додамо, що на місце Вакарчука мала зайти Аліна Свідерська, що є дружиною першого міністра оборони України за Володимира Зеленського Андрія Загороднюка.

Як писав OBOZREVATEL, згідно зі свіжим соцопитуваннями, Вакарчуку довіряють 24% українців, тоді як не довіряють – 61%. У разі виборів президента його підтримали б лише 2% українців.