Рада не стала голосувати за законопроєкт про СБУ

Верховна Рада відправила на доопрацювання президентський закон про удосконалення діяльності Служби безпеки України.

Рішення було ухвалено на засіданні уряду 20 травня. "За" доопрацювання закону № 3196 проголосувало 287 народних депутатів.

Нагадаємо, 10 березня президент Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкт про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ.

Як пояснили у СБУ, серед нововведень проєкту – розмежування компетенції служби з іншими структурами сектору безпеки, визначення нових пріоритетів у її роботі.

Наголошують, що СБУ зосередиться на контррозвідувальній протидії загрозам держбезпеки, кібербезпеки, боротьби з тероризмом, захисту державної таємниці. Окрім того, СБУ не займатиметься боротьбою з економічною злочинністю, однак зосередить увагу на захисті об'єктів критичної інфраструктури.

Також планують поступове скорочення чисельності СБУ: із 27 тис. до 15 тис. осіб.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали терориста "ДНР", який протягом двох років обстрілював позиції українських військових.

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