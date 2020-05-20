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20 травня • оновлено в 12:15
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Рада не стала голосувати за законопроєкт про СБУ

2.3т
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Верховна Рада відправила на доопрацювання президентський закон про удосконалення діяльності Служби безпеки України.

Рішення було ухвалено на засіданні уряду 20 травня. "За" доопрацювання закону № 3196 проголосувало 287 народних депутатів.

Нагадаємо, 10 березня президент Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкт про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ.

Рада не стала голосувати за законопроєкт про СБУ

Як пояснили у СБУ, серед нововведень проєкту – розмежування компетенції служби з іншими структурами сектору безпеки, визначення нових пріоритетів у її роботі.

Наголошують, що СБУ зосередиться на контррозвідувальній протидії загрозам держбезпеки, кібербезпеки, боротьби з тероризмом, захисту державної таємниці. Окрім того, СБУ не займатиметься боротьбою з економічною злочинністю, однак зосередить увагу на захисті об'єктів критичної інфраструктури.

Також планують поступове скорочення чисельності СБУ: із 27 тис. до 15 тис. осіб.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали терориста "ДНР", який протягом двох років обстрілював позиції українських військових.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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