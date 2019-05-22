ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Рада на позачерговому засіданні розгляне два питання: усі деталі

6.6тЧитати матеріал російською

Верховна Рада на позачерговому засіданні 22 травня буде розглядати два питання, внесені президентом України Володимиром Зеленським.

Це – зміни в закон "Про вибори народних депутатів" і правки до закону "Про державні закупівлі", йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з порядком денним, щодо першого законопроекту відповідатиме глава комітету з питань правової політики і правосуддя Руслан Князевич. За зміни до закону про державні закупівлі відповідальним призначили главу комітету з питань економічної політики Андрія Іванчука.

Рада на позачерговому засіданні розгляне два питання: усі деталі
Новини
Зеленський провів перші призначення: хто і яку посаду зайняв

Реєстрація нардепів запланована на 12:00. Пояснювальна записка, проект і подання закону про державні закупівлі у Раді вже зареєстровані, а законопроекту про вибори нардепів, станом на 11:41, на сайті парламенту не було.

Згідно з пояснювальною запискою проекту про закупівлі, документ дасть можливість законодавчо регулювати питання своєчасних закупівель товарів і послуг для підготовки й проведення виборів, а також забезпечить однозначне застосування норм законів про вибори та усунення їхніх неточностей у цій галузі.

Пізніше спікер Парубій повідомив, що закон про вибори був поданий о 11:45 з грубими порушеннями регламенту. Він буде зареєстрований після приведення до норм.

Документ з'явився на сайті близько 13:20. Депутати відмовилися вносити його до порядку денного і закрили засідання.

Як писав OBOZREVATEL, 21 травня Володимир Зеленський провів зустріч із главами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів у Раду. Цього ж дня він підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Главі ВР Андрію Парубію доручили 22 травня скликати позачергове засідання і розглянути на ньому зміни в закон про вибори. Нардепи голосуватимуть за виключення мажоритарної складової та зниження прохідного порогу з 5 до 3%. Списки партій будуть закритими.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
11
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Парубий, Ляшко, Блок Петра Порошенко - единственные смелые и ответственные депутаты в Верховной Раде Украины, понимающие, что если Законодательная Власть Украины не даст сейчас в рыло зарвавшемуся дебильному клоуну-президенту Зеленскому, то завтра в Верховной Раде, Правительстве, Генпрокуратуре, Генштабе, Минобороне, СБУ, в аппарате президента, а также Главами регионов - будут сидеть Путинские пророссийские тайные агенты Кремля, маскирующиеся под "слуг народа" и тогда пойдет плясать Украина под дудку Путина
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
О, Ко-й уже встал в очередь за средствами из бюджета? Благо КМ удачно работает...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки