Рада на позачерговому засіданні розгляне два питання: усі деталі

Верховна Рада на позачерговому засіданні 22 травня буде розглядати два питання, внесені президентом України Володимиром Зеленським.

Це – зміни в закон "Про вибори народних депутатів" і правки до закону "Про державні закупівлі", йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з порядком денним, щодо першого законопроекту відповідатиме глава комітету з питань правової політики і правосуддя Руслан Князевич. За зміни до закону про державні закупівлі відповідальним призначили главу комітету з питань економічної політики Андрія Іванчука.

Реєстрація нардепів запланована на 12:00. Пояснювальна записка, проект і подання закону про державні закупівлі у Раді вже зареєстровані, а законопроекту про вибори нардепів, станом на 11:41, на сайті парламенту не було.

Згідно з пояснювальною запискою проекту про закупівлі, документ дасть можливість законодавчо регулювати питання своєчасних закупівель товарів і послуг для підготовки й проведення виборів, а також забезпечить однозначне застосування норм законів про вибори та усунення їхніх неточностей у цій галузі.

Пізніше спікер Парубій повідомив, що закон про вибори був поданий о 11:45 з грубими порушеннями регламенту. Він буде зареєстрований після приведення до норм.

Документ з'явився на сайті близько 13:20. Депутати відмовилися вносити його до порядку денного і закрили засідання.

Як писав OBOZREVATEL, 21 травня Володимир Зеленський провів зустріч із главами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів у Раду. Цього ж дня він підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Главі ВР Андрію Парубію доручили 22 травня скликати позачергове засідання і розглянути на ньому зміни в закон про вибори. Нардепи голосуватимуть за виключення мажоритарної складової та зниження прохідного порогу з 5 до 3%. Списки партій будуть закритими.

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