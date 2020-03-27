Рада може зібрати нардепів на стадіоні: що хочуть голосувати

Позачергове засідання Ради може відбутися 28 або 29 березня на стадіоні або на інший відкритій місцевості. Нардепи хочуть проголосувати за скорочення бюджету через коронавірус, а також можливо за ринок землі й закон про банки.

Про це OBOZREVATEL розповів народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв. За його словами, члени уряду та Апарат не сплять вже другу добу, намагаючись підготувати проєкт закону про секвестр бюджету для Верховної Ради.

"Кабмін разом з колегами з податкового, фінансового, банківського комітетів працювали над законопроєктом всю ніч й сьогодні вранці. Там створено робочу групу, шукають компроміс. Не можна просто так забрати 500 млн, щоб нанести збитки цілим галузям і потім їх відновлювати. Це складні рішення і колеги майже не сплять, намагаючись підготувати документи... Як тільки все буде готово, ми і вирішимо коли нам збиратися – завтра або вже в неділю", – підкреслив Потураєв.

Рада може зібратися на стадіоні

Народний депутат вважає, що більшість колег налаштовані прийти й проголосувати за важливі рішення. Іншого вибору особливо зараз і немає. При цьому парламентарії вже відкинули ідеї відеоголосування, тому що вона вважається неконституційною.

"Є різні думки. Зібратися по відеозв'язку навряд чи вийде, бо це неконституційно. Варіант стадіону або іншого відкритого простору розглядався, і зараз його також обговорюють. Але я вважаю, що потрібно збиратися на один день, весь пакет законів прийняти відразу й дати працювати уряду", – заявив Потураєв і додав, що проголосувати потрібно за ринок землі, за закон про банки й за пропозиції уряду щодо секвестру бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Міжнародному валютному фонді заявили, що в разі прийняття в Україні законів про банки і земельну реформу країна отримає новий кредит навіть у великих розмірах, ніж передбачалося.

Верховна Рада проведе термінове засідання у зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні і прийме ряд законів.

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