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"Рада має підтримати": екс-прем'єр дав важливу пораду Зеленському

5.1тЧитати матеріал російською

Президенту Володимиру Зеленському необхідно найближчим часом подати на розгляд Верховної Ради України кандидатуру міністра закордонних справ.

Таку пораду главі держави дав прем'єр-міністр України 2001-2002 років Анатолій Кінах в ефірі ObozTV. Він також закликав депутатів підтримати пропозицію Зеленського, оскільки саме президент відповідає за зовнішню політику України.

"Я переконаний, що президенту потрібно зараз подавати кандидатуру міністра закордонних справ. Незважаючи на стан парламенту. І треба задіяти всі важелі – звичайно, в межах Конституції – щоб парламент затвердив цю кандидатуру", – наголосив Кінах.

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Політик пояснив, що Україна перебуває під великим зовнішнім тиском – як фінансовим, так і політичним.

"Україна втрачає свою суб'єктність і вже значною мірою перебуває в статусі не суб'єкта, а об'єкта міжнародних відносин. Необхідно дуже серйозно працювати над відновленням свого статусу суверенної держави. І від діяльності міністра закордонних справ дуже багато залежатиме", – зазначив він.

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Кінах висловив сподівання, що Зеленський обере главу МЗС на основі його професійних якостей, а не за "принципом особистої відданості".

"Відбір має бути дуже серйозний. Я би навіть сказав, жорсткий", – уточнив екс-прем'єр.

"Парламенту однозначно треба підтримати пропозицію президента", - впевнений він.

На його думку, міністр закордонних справ України обов'язково має бути без приставки "виконуючий обов'язки".

"Приставка в.о., незалежно від прізвища, знижуватиме його ефективність і результативність в питанні захисту зовнішньополітичних інтересів України", – констатував Кінах.

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Він також прокоментував призначення Вадима Пристайко, якому пророкували посаду глави МЗС, заступником керівника Адміністрації президента.

"Я його добре знаю, він свого часу працював заступником міністра закордонних справ, останнім часом нашим представником в НАТО. Це досвідчений фахівець, дипломат. Думаю, на посаді заступника глави АП він буде ефективним", – спрогнозував політик.

"Рада має підтримати": екс-прем'єр дав важливу пораду Зеленському

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Згідно з Конституцією України, глава МЗС призначається за квотою президента. Однак кандидатуру ще має затвердити Верховна Рада.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Анатолій КінахВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Міністерство закордонних справ УкраїниКабінет Міністрів Українипосададипломат
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Эта мумия откуда вылезла? Вот уж действительно, всё дерьмо всплыло! И всё к нашему берегу! Зеленский, ну откуда ты такой ущербный взялся?, с твоим появлением так вонять стало...
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