Рада і президент швидко відреагують на рішення КСУ, – Разумков
Верховна Рада і президент швидко відреагують на ситуацію щодо рішення Конституційного суду України про скасування відповідальності за незаконне збагачення.
Як заявив в коментарі журналістам спікер парламенту Дмитро Разумков під час робочого візиту до Німеччини, буде вирішуватися, найімовірніше, на законодавчому рівні, як доопрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того щоб антикорупційна система продовжувала працювати.
"Ми будемо це у достатньо швидкому режимі вирішувати, тому що дозволити собі сьогодні її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому", – сказав він.
За словами Разумкова, швидкість особливо важлива з огляду на заяву НАЗК про те, що рішення КСУ блокує призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.
Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування, а в умовах децентралізації призведе до розбалансування вертикалі влади в державі, переконаний голова ВР.
Водночас він назвав неприпустимим тиск на будь-яку гілку влади, в тому числі судової. "Але якщо виходити з антикорупційної реформи, вона для держави більш ніж важлива", – додав Разумков.
Спікер наголосив на тому, як важливо зберегти досягнення останніх років, щоб зробити систему боротьби з корупцією ще більш відкритою.
Як писав OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "будуть збережені або в крайньому разі відновлені".
Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через загрозу нацбезпеці.
Європейська комісія може розпочати механізм тимчасового припинення дії безвізового режиму для України після рішення КСУ.