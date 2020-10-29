Рада і президент швидко відреагують на рішення КСУ, – Разумков

Верховна Рада і президент швидко відреагують на ситуацію щодо рішення Конституційного суду України про скасування відповідальності за незаконне збагачення.

Як заявив в коментарі журналістам спікер парламенту Дмитро Разумков під час робочого візиту до Німеччини, буде вирішуватися, найімовірніше, на законодавчому рівні, як доопрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того щоб антикорупційна система продовжувала працювати.

"Ми будемо це у достатньо швидкому режимі вирішувати, тому що дозволити собі сьогодні її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому", – сказав він.

За словами Разумкова, швидкість особливо важлива з огляду на заяву НАЗК про те, що рішення КСУ блокує призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування, а в умовах децентралізації призведе до розбалансування вертикалі влади в державі, переконаний голова ВР.

Водночас він назвав неприпустимим тиск на будь-яку гілку влади, в тому числі судової. "Але якщо виходити з антикорупційної реформи, вона для держави більш ніж важлива", – додав Разумков.

Спікер наголосив на тому, як важливо зберегти досягнення останніх років, щоб зробити систему боротьби з корупцією ще більш відкритою.

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