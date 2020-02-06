Нацрада хоче позбавити ліцензії "Прямий FM": у Порошенка забили на сполох

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький заявив, що рішення Національної ради з питань телебачення та радіо про розгляд питання щодо позбавлення мовлення радіо "Прямий FM" є наступом на незалежні ЗМІ.

Він зауважив, що Нацрада, яка фактично підконтрольна Банковій, може безпідставно скасувати ліцензію на мовлення радіостанції, сигнал якої приймають мешканці тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні Національна рада розглядатиме питання про позбавлення мовлення радіо "Прямий FM". Це абсолютно незаконно. Це справді безпрецедентний крок, бо це радіо веде мовлення. І лише у двох невеличких містах радіо з технічних причин не запустилося, тому і звернулося до Національної ради забрати ліцензії в цих двох містах. А під цим приводом Нацрада хоче повністю заборонити мовлення радіо "Прямий FM", яке транслюється, зокрема, і на окупованих територіях. Це абсолютно ганебна і протизаконна спроба", – зауважив політик.

Народний депутат наголосив, що останнім часом відбувається збільшення тиску на засоби масової інформації.

"Також ми стурбовані тим, що вчора відбувалося на каналі 1+1. Ми переконані, що розслідувати незаконне прослуховування прем'єр-міністра вкрай необхідно. Але те, що вчора відбувалося на телеканалі, – це є прямий тиск на свободу слова. Так само як і сьогоднішнє намагання Нацради позбавити радіомовлення "Прямий FM", – зауважив Княжицький.

Як писав OBOZREVATEL, до власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка прийшли з обшуком.

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