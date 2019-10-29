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30 жовтня • оновлено в 02:25
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Рада хоче карати кнопкодавів: у законопроєкті знайшли "підводні камені"

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Законопроєкт про штрафи за кнопкодавство, який Верховна Рада 29 жовтня ухвалила в першому читанні, не зможе вирішити проблему голосування нардепів за відсутніх колег.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ексдепутат Верховної Ради Олександр Бригинець. На його думку, ініціатива є піар-ходом влади, щоб відвернути українців від напруженої ситуації на Донбасі.

"Слово кнопкодавство звучить дуже популярно і добре. І в цей момент, коли в країні звучить купа дуже гострих питань, ухвалювати такий закон, щоб люди говорили про нього, а не про розведення військ і формулу Штайнмаєра – це непоганий технологічний хід", – вважає Бригинець.

Також колишній нардеп упевнений, що кнопкодави не злякаються штрафу.

"Депутат, коли віддає свій голос у незаконний спосіб, і знає, що втратить за це 85 тис. грн, буде застосовувати цей метод тільки тоді, коли вага голосування для нього буде більше, ніж 85 тисяч. А якщо послухати про 15 тис. доларів, які може отримувати депутат від цієї фракції, як писали ЗМІ, це 400 тис. грн. Це значно більше", – пояснив Бригинець.

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На його думку, існує лише два ефективних методи боротьби з кнопкодавами в парламенті: "Перший, раз вже такі суворі, давайте позбавляти мандата. Другий варіант – введіть систему голосування, яка просто унеможливить голосування за іншу особу. Ці варіанти приймаються значно простіше і точно будуть більш дієвими".

"Мені здається, що це таке рішення, яке швидше треба, щоб про нього поговорили, ніж рішення, яке має значення", – додав ексдепутат.

Рада хоче карати кнопкодавів: у законопроєкті знайшли 'підводні камені'

ua.news

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Олександр Бригинець
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України депутат
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