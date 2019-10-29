Рада хоче карати кнопкодавів: у законопроєкті знайшли 'підводні камені'

Законопроєкт про штрафи за кнопкодавство, який Верховна Рада 29 жовтня ухвалила в першому читанні, не зможе вирішити проблему голосування нардепів за відсутніх колег.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ексдепутат Верховної Ради Олександр Бригинець. На його думку, ініціатива є піар-ходом влади, щоб відвернути українців від напруженої ситуації на Донбасі.

"Слово кнопкодавство звучить дуже популярно і добре. І в цей момент, коли в країні звучить купа дуже гострих питань, ухвалювати такий закон, щоб люди говорили про нього, а не про розведення військ і формулу Штайнмаєра – це непоганий технологічний хід", – вважає Бригинець.

Також колишній нардеп упевнений, що кнопкодави не злякаються штрафу.

"Депутат, коли віддає свій голос у незаконний спосіб, і знає, що втратить за це 85 тис. грн, буде застосовувати цей метод тільки тоді, коли вага голосування для нього буде більше, ніж 85 тисяч. А якщо послухати про 15 тис. доларів, які може отримувати депутат від цієї фракції, як писали ЗМІ, це 400 тис. грн. Це значно більше", – пояснив Бригинець.

На його думку, існує лише два ефективних методи боротьби з кнопкодавами в парламенті: "Перший, раз вже такі суворі, давайте позбавляти мандата. Другий варіант – введіть систему голосування, яка просто унеможливить голосування за іншу особу. Ці варіанти приймаються значно простіше і точно будуть більш дієвими".

"Мені здається, що це таке рішення, яке швидше треба, щоб про нього поговорили, ніж рішення, яке має значення", – додав ексдепутат.

ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроєкт про імпічмент 10 вересня. Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфимова.

Другим став мажоритарник, який був обраний в окрузі №156 від "Слуги народу", Сергій Литвиненко. Він проголосував за свого колегу Олександра Скічка. Крім того, "слуга народу" Олена Копанчук проголосувала замість однопартійця В'ячеслава Рубльова.

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