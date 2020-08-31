Рада готова зустрітися з Фокіним через його заяви щодо Донбасу, – Корнієнко
У "Слузі народу" допустили проведення Радою зустрічі з першим заступником глави української делегації в ТКГ щодо Донбасу Вітольдом Фокіним через його заяви про окупований Росією регіон України.
Про це сказав член парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування, перший заступник керівника фракції СН у Раді Олександр Корнієнко. Його слова цитує "Інтерфакс-Україна".
"Ми з Фокіним ще не спілкувалися... можливо, плануємо", – зазначив він.
Нардеп підкреслив, що поки розмова щодо врегулювання ситуації на Донбасі була тільки з главою української делегації в Тристоронній контактній групі Леонідом Кравчуком – на закритій зустрічі в Раді.
"Коли до Верховної Ради надходять листи, Рада у якийсь спосіб на них реагує ... Ми спілкувалися декілька годин з Леонідом Макаровичем за закритими дверима, дуже багато зрозуміли про цей процес, краще відчули одне одного", – заявив Корнієнко.
Він уточнив, що є ймовірність проведення відповідних консультацій і з Фокіним. Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" підкреслив, що умов із безпеки для проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей поки немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін заявив, що особливий статус необхідно надати всій території ОРДЛО Донбасу, а не тільки окупованим районам.
Він також розповів про можливий копромісс із РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію.
Крім цього, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що відповідні заяви Фокіна не відповідають національним інтересам і є провокаційними.