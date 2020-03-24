Рада екстрено збереться через коронавірус: нардеп розкрив подробиці

Верховна Рада на поточному тижні збереться на позачергове засідання, присвячене спалаху коронавірусу в Україні.

Про це в ефірі ObozTV розповів народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Трухін. За його словами, народні обранці готові зібратися, щоб розглянути ініціативи Кабміну.

"Дійсно, я вважаю, буде необхідність збирати парламент... Ми своїм прикладом повинні показати, що ми не перебуваємо в стороні від всіх насущних проблем. Без уряду, без парламенту неможливо ухвалити стратегічно важливі рішення", - зазначив депутат.

Трухін повідомив, що в парламенті досягнута домовленість між спікером, главами фракцій і народними депутатами з приводу позачергового засідання.

"Коли уряд вийде з ініціативами, ми готові будемо зібратися протягом 24 годин", - сказав він.

"Пропозиції від уряду є, вони обробляються зараз у керівництва парламенту і в комітетах, і я думаю, що цього тижня ми зберемося", - зазначив депутат.

Трухін підтвердив, що в порядку денному може розглядатися оголошення в Україні надзвичайного стану та економічні питання в зв'язку з карантином.

"Все це можливий порядок денний на позачергову сесію, яка може відбутися цього тижня. В зв'язку з тим, що ситуація вимагає додаткових рішень перед парламентом, можлива зміна порядку денного", - заявив "слуга народу".

Депутат висловив переконання, що "цей тиждень буде вирішальним" у питанні впровадження режиму НС.

"В країну надійшли тест-системи. Коли ми будемо мати об'єктивні дані щодо кількості інфікованих і швидкості поширення вірусу, тоді ми зможемо чітко говорити і в уряді, і в стінах парламенту, що треба підготувати ситуацію до надзвичайного стану", - зазначив Трухін.

rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!