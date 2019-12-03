Рада достроково припинила повноваження двох "слуг народу"

У вівторок, 3 грудня, Верховна Рада України достроково припинила повноваження народних депутатів від фракції "Слуга народу" Олександра Кубракова та Олексія Кучера.

У такий спосіб парламент підтримав проєкт постанов №2506 і №2507 від 3 грудня 2019 року.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Кубрак очолив "Укравтодор" за підсумками конкурсу.

Кубрак під час роботи в парламенті подав 16 законопроєктів, з яких 12 вже ухвалили, чотири ще допрацьовуються.

Олександр Кубрак

6 листопада президент України Володимир Зеленський в Харкові представив 34-річного Олексія Кучера, який очолив Харківську область.

Кучер – адвокат, народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань правової політики. До парламенту працював у суді та прокуратурі, до останніх парламентських виборів проживав у Харкові.

Олексій Кучер

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 грудня глава Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про вихід зі складу фракції "Слуга народу" депутатів Антона Полякова, Анни Скороход та Романа Іванісова.

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