Рада достроково позбавила повноважень "слугу народу"

У вівторок, 14 січня Верховна Рада України достроково позбавила народного депутата від "Слуги народу" Ірину Венедіктову депутатських повноважень у зв'язку призначенням її главою Державного бюро розслідувань.

За проєкт постанови №2731 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Венедиктової І.В." проголосували 340 депутатів.

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Венедиктової Ірини Валентинівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Слуга народу", в зв'язку з особистою заявою про складення їй депутатських повноважень", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський звільнив главу ГБР Романа Трубу і призначив на його місце народного депутата від партії "Слуга народу" Ірину Венедіктову.

Пізніше Венедиктова заявила, що після вступу в нову посаду нею були зафіксовані порушення умов роботи слідчих органу. У зв'язку з цим вона має намір звернутися до Зеленському з пропозицією про нову структуру відомства.

Раніше детективи НАБУ затримали екс-начальника Головного слідчого управління ГПУ і "праву руку" директора ГБР Ігоря Щербину на отриманні 75 тисяч доларів хабара.

На новина відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність оновлення керівництва ГБР і закликав Раду підтримати законопроект про перезапуск бюро.