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14 січня • оновлено в 16:38
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Рада достроково позбавила повноважень "слугу народу"

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У вівторок, 14 січня Верховна Рада України достроково позбавила народного депутата від "Слуги народу" Ірину Венедіктову депутатських повноважень у зв'язку призначенням її главою Державного бюро розслідувань.

За проєкт постанови №2731 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Венедиктової І.В." проголосували 340 депутатів.

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Венедиктової Ірини Валентинівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Слуга народу", в зв'язку з особистою заявою про складення їй депутатських повноважень", – йдеться в повідомленні.

Ірина Венедіктова

Ірина Венедіктова

Голосування у ВР

Голосування у ВР

Голосування в ВР

Голосування в ВР

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Володимир Зеленський звільнив главу ГБР Романа Трубу і призначив на його місце народного депутата від партії "Слуга народу" Ірину Венедіктову.

  • Пізніше Венедиктова заявила, що після вступу в нову посаду нею були зафіксовані порушення умов роботи слідчих органу. У зв'язку з цим вона має намір звернутися до Зеленському з пропозицією про нову структуру відомства.

  • Раніше детективи НАБУ затримали екс-начальника Головного слідчого управління ГПУ і "праву руку" директора ГБР Ігоря Щербину на отриманні 75 тисяч доларів хабара.

  • На новина відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність оновлення керівництва ГБР і закликав Раду підтримати законопроект про перезапуск бюро.

  • Глава бюро Роман Труба відповів на звинувачення і заявив, що вони нібито мають певні неточності і одночасно дискредитують репутацію очолюваного ним відомства.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань Партія Слуга народу Верховна Рада України
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