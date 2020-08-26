Рада перевірить відповідність постанови про вибори на Донбасі Мінським домовленостям, – Казанський

На закритому засіданні комітету з питань організації державної влади за участі голови української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука та глави Офісу президента України Андрія Єрмака вирішили створити робочу групу. Депутати, які до неї увійдуть, дослідять відповідність постанови ВРУ щодо проведення місцевих виборів на території України, за винятком ОРДЛО, Мінським домовленостям.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL повідомив учасник закритого засідання, представник Донецької області на перемовинах Тристоронньої контактної групи Денис Казанський.

"Єдиний результат цього засідання полягає в тому, що було вирішено створити робочу групу, яка вивчатиме пропозицію Леоніда Макаровича стосовно зміни постанови Верховної Ради, щодо якої Росія висунула ультиматум. Фактично обговорення звернення продовжиться. Це єдиний підсумок засідання", – розповів Казанський.

Водночас він спростував припущення окремих ЗМІ щодо того, що під час формулювання запитання до парламенту було допущено маніпуляцію, яка начебто може дати змогу виконати вимоги Росії щодо проведення виборів в ОРДЛО.

"Звернення Кравчука було опубліковане. Воно є в публічному доступі. Кравчук сказав, що є певна вимога щодо невідповідності постанови ВРУ Мінським угодам. І з цього приводу він звертається до депутатів із пропозицією це обговорити. Звернення було сформульовано коректно. Далі буде сформована робоча група, яка буде займатися цим питанням", – пояснив Казанський.

Звернення Леоніда Кравчука до парламенту, яке стало причиною скликання засідання профільного комітету Телеґрам-канал нардепа Олександра Качури

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 26 серпня в Києві відбулося закрите засідання профільного комітету, на якому обговорювалося звернення голови української делегації у ТКГ у Мінську Леоніда Кравчука. Під час засідання депутати підкреслили готовність парламенту голосувати виключно за ті рішення, які є в інтересах Держави Україна. При цьому учасники засідання підкреслили: його проводили в закритому режимі задля уникнення надмірної політизації питання.