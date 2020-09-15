Рада допустить слідчих у зону ООС: проєкт ухвалено в першому читанні

У вівторок, 15 вересня, Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону, який дозволить допуск дізнавача, слідчого та прокурора у зону проведення ООС на Донбасі.

За проєкт закону № 3984 "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" у першому читанні проголосували 292 нардепи.

У тексті документа говориться, що допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів до зони проведення ОС, а також надання їм відповідного сприяння, є обов'язковими. Допуск правоохоронців буде здійснюватися в порядку, визначеному командувачем об'єднаних сил.

Відзначимо, що цей законопроєкт був внесений президентом України Володимиром Зеленським.

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