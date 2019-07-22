Рада без коаліції? "Слуга народу" бере 50% у мажоритарці: перші дані ЦВК

Пропрезидентська партія "Слуга народу", яка лідирує в багатомандатному окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради, може отримати всі необхідні для більшості у парламенті 226 мандатів.

За даними Центрвиборчкому, політсила глави держави Володимира Зеленського отримала кращі результати також і більш, ніж у 99 одномандатних округах.

Відзначимо, за партійними списками, "Слуга народу" може зайняти близько 130 місць у парламенті, що дозволить їй сформувати більшість і без створення коаліції з іншими політсилами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції в новообраній Верховній Раді.

У свою чергу Вакарчук заявив, що його партія готова до такого кроку, якщо їх пріоритети будуть дотримані.

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