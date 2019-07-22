Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Рада без коаліції? "Слуга народу" бере 50% у мажоритарці: перші дані ЦВК

Читати матеріал російською

Пропрезидентська партія "Слуга народу", яка лідирує в багатомандатному окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради, може отримати всі необхідні для більшості у парламенті 226 мандатів.

За даними Центрвиборчкому, політсила глави держави Володимира Зеленського отримала кращі результати також і більш, ніж у 99 одномандатних округах.

Відзначимо, за партійними списками, "Слуга народу" може зайняти близько 130 місць у парламенті, що дозволить їй сформувати більшість і без створення коаліції з іншими політсилами.

Новини
Монокоаліція "Слуги народу": соціологи дали прогноз

"Слуга народу" бере 50% у мажоритарці

"Слуга народу" бере 50% у мажоритарці

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції в новообраній Верховній Раді.

У свою чергу Вакарчук заявив, що його партія готова до такого кроку, якщо їх пріоритети будуть дотримані.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Формування коаліції в Раді
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
1
Смішно
4
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel