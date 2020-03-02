Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабинович у Верховній Раді оголосив про боротьбу з "фашизмом" в Україні й увімкнув радянську пісню.

Інцидент стався на засіданні погоджувальної ради голів парламентських фракцій, повідомляють "Букви" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Під час виступу Рабинович закликав "зупинити фашизм" в Україні. За його словами, "річниця визволення України від фашистської окупації відзначатиметься як свято".

Після цього він вирішив увімкнути на телефоні відому радянську пісню "Священна війна" часів Другої світової війни.

"У мене є ще трохи часу. Я не знаю, що додати до цього. Я музичну паузу хочу поставити", – сказав він.

Спікер парламенту Дмитро Разумков зробив Рабиновичу зауваження за використання телефону. На що той додав: "Добре, я сам заспіваю. З фашистською силою темною, з проклятою ордою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вадим Рабинович запропонував Верховній Раді сформувати делегацію для участі в параді 9 травня в Москві. Це викликало жорстку критику з боку нардепів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!