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2 березня • оновлено в 23:31
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Рабинович увімкнув "Вставай страна огромная" в Раді. Відео

4.7т
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Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабинович у Верховній Раді оголосив про боротьбу з "фашизмом" в Україні й увімкнув радянську пісню.

Інцидент стався на засіданні погоджувальної ради голів парламентських фракцій, повідомляють "Букви" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Рабинович увімкнув "Вставай страна огромная" в Раді

Під час виступу Рабинович закликав "зупинити фашизм" в Україні. За його словами, "річниця визволення України від фашистської окупації відзначатиметься як свято".

Після цього він вирішив увімкнути на телефоні відому радянську пісню "Священна війна" часів Другої світової війни.

"У мене є ще трохи часу. Я не знаю, що додати до цього. Я музичну паузу хочу поставити", – сказав він.

Спікер парламенту Дмитро Разумков зробив Рабиновичу зауваження за використання телефону. На що той додав: "Добре, я сам заспіваю. З фашистською силою темною, з проклятою ордою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вадим Рабинович запропонував Верховній Раді сформувати делегацію для участі в параді 9 травня в Москві. Це викликало жорстку критику з боку нардепів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Дмитро Разумков Вадим Рабинович
Місце
Україна Київ
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Верховна Рада України
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Изя Бродский
Изя Бродский
А может погромче сделать? глядишь у части публики бошки взорвуться, типа как в фильме "Марс атакует".
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Ukraine The
Ukraine The
Свиды, давно пора в себя прийти. С попыток построить карикатурный салорейх уже даже не смешно.
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Pollak John
Pollak John
не зря его в дурке держали идиота ) Бесследно не прошло )
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