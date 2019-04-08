"Раби або окупанти!" Фаріон оскандалилася новою заявою про російськомовних

Скандальна екс-нардеп від "Свободи", борець за українську мову Ірина Фаріон заявила, що в Україні немає російськомовного населення. За її визначенням, ці люди – або раби, або окупанти.

Таку різке заяву вона зробила під час одного з інтерв'ю, відео якого виклала у своєму YouTube. "У нас слабка нація, яка дозволяє собі принижувати. І у нас тут ще заявляють про якесь право російськомовного населення. У нас немає російськомовного населення. Це або раби, або окупанти. І все", – заявила вона.

Фаріон запевнила, що "ці люди не повинні здобувати освіту, якщо не знають української мови і автоматично не повинні отримувати роботу".

Ірина Фаріон

При цьому вона навела приклади Італії, Франції, Іспанії, де від українських заробітчан вимагають знання мови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фаріон розгромила кандидата в президенти Володимира Зеленського за використання російської мови у відеозверненні до виборців.

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