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"Раби або окупанти!" Фаріон оскандалилася новою заявою про російськомовних

5.8тЧитати матеріал російською

Скандальна екс-нардеп від "Свободи", борець за українську мову Ірина Фаріон заявила, що в Україні немає російськомовного населення. За її визначенням, ці люди – або раби, або окупанти.

Таку різке заяву вона зробила під час одного з інтерв'ю, відео якого виклала у своєму YouTube. "У нас слабка нація, яка дозволяє собі принижувати. І у нас тут ще заявляють про якесь право російськомовного населення. У нас немає російськомовного населення. Це або раби, або окупанти. І все", – заявила вона.

Фаріон запевнила, що "ці люди не повинні здобувати освіту, якщо не знають української мови і автоматично не повинні отримувати роботу".

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Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

При цьому вона навела приклади Італії, Франції, Іспанії, де від українських заробітчан вимагають знання мови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фаріон розгромила кандидата в президенти Володимира Зеленського за використання російської мови у відеозверненні до виборців.

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Тема
Мовний скандал
Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Послушать эту тупую мовнючку, так все те, кто не желает подарить агрессору москве достояние Украины периода Руси русский язык рабы или оккупанты. А вот она сама в связи с её желанием помочь москалям и дальше на историю Украины претендовать и вместо собственного мокшанского языка пользоваться русским в награду за предательство русичей теми, кто русскими называется - свободная патриотка. Да дура ты, фарион, тупая и наглая дура, не иначе. Тупее твоих претензий ничего нет, даже дабы на москальских болотах смеются с твоей тупости, филологиня)))
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Бербер Анатолий
Бербер Анатолий
Чi дуже хвора людина чi велика падлюка - iншого нема
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Макарский Александр
Макарский Александр
У этой свидомой рагулихи наверняка партбилет члена КПСС на всякий случай захован. Когда придут зелены человички,скажет,шо была разведчицей и первая побежить в ФСБ вкозливать побратымов -бандеровцев
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