Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 21:20
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Звільню відразу!" Зеленський пригрозив Баканову відставкою

3.7т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнить главу Служби безпеки Івана Баканова, якщо дізнається, що йому допомагає колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Гучну обіцянку дав він у рамках пресмарафону в Києві у четвер, 10 жовтня.

"Із приводу того, що пан Матіос консультує Івана Баканова – главу СБУ – якщо ви мені покажете деталі, я звільню Баканова. Просто відразу говорю. Якщо будуть докази, я його звільню!" – сказав Зеленський.

Новини
"Щоб я з глузду з'їхав?" Зеленський різко відповів на запитання про витрати ОПУ

Зеленский пригрозив Баканову звільненням

Зеленский пригрозив Баканову звільненням

Президент сказав, що не знає всього списку справ, в яких фігурує Матіос. "Я можу попросити генерального прокурора. Якщо у вас є докази, хоч завтра. Я готовий допомогти, щоб це розслідувалося", – додав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Володимир Зеленський Іван Баканов Анатолій Матіос
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
24
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel