"Звільню відразу!" Зеленський пригрозив Баканову відставкою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнить главу Служби безпеки Івана Баканова, якщо дізнається, що йому допомагає колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Гучну обіцянку дав він у рамках пресмарафону в Києві у четвер, 10 жовтня.

"Із приводу того, що пан Матіос консультує Івана Баканова – главу СБУ – якщо ви мені покажете деталі, я звільню Баканова. Просто відразу говорю. Якщо будуть докази, я його звільню!" – сказав Зеленський.

Зеленский пригрозив Баканову звільненням

Президент сказав, що не знає всього списку справ, в яких фігурує Матіос. "Я можу попросити генерального прокурора. Якщо у вас є докази, хоч завтра. Я готовий допомогти, щоб це розслідувалося", – додав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

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