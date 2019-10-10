"Зрада скасовується!" Німеччина вгамувала Росію з паспортами на Донбасі

Німеччина заборонила консульствам визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованій території Донбасу.

Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник на своїй сторінці у Twitter.

"Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мені про вказівку всім консульствам не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі", – написав він.

Паспорти РФ Андрій Мельник, Twitter

Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім🇩🇪консульствам НЕ ВИЗНАВАТИ російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі. Danke für die Solidarität @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/O9nGehILss – Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент РФ Володимир Путін в кінці квітня підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.

Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості. Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі.

Потім Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької та Луганської областей, а не тільки непідконтрольних Україні "Л/ДНР".

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