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10 жовтня • оновлено в 21:24
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"Зрада скасовується!" Німеччина вгамувала Росію з паспортами на Донбасі

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Німеччина заборонила консульствам визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованій території Донбасу.

Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник на своїй сторінці у Twitter.

"Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мені про вказівку всім консульствам не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі", – написав він.

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Паспорти РФ

Паспорти РФ

Андрій Мельник, Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
російські паспорти
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hunt andres
hunt andres
Очередной хо хлофейк)
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филипп филипыч
филипп филипыч
пересечение границы происходит по загранпаспортам. что даёт не признание внутрироссийских паспортов?))
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Фапщет в Германию едут не по российским паспортам (а по загран паспортам) поэтому Германия не могла выдать запрет своим консульствам так как консульства и так ни когда не принимали российские паспорта … но хрюшкам можно впарить все что угодно - ну пусть порадуются кастрюлеголовые ...
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