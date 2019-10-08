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9 жовтня • оновлено в 05:30
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"Зеленський на шляху капітуляції!" Портников розкрив план Путіна щодо "нормандської зустрічі"

7.2т Читати матеріал російською

Росія не зацікавлена в проведенні саміту лідерів у "нормандському форматі" ще з 2016 року, коли вони зустрічалися востаннє.

Про це в своєму блозі на "Еспресо" написав журналіст Віталій Портников, нагадавши, що президент РФ Володимир Путін відмовився від таких зустрічей.

"Якщо нічого не розуміти в політиці – а це відмінна риса команди "95 Кварталу", її попутників і прихильників – то можна вважати, що вся справа у Петрі Порошенку. А якщо хоча б щось розуміти, то стане очевидно, що вся справа у Володимирі Путіні. Той не хоче безглуздих зустрічей і непотрібних компромісів. Натомість прагне повної і беззастережної капітуляції України на російських умовах", – зазначив він.

Портников підкреслив, що Путін висуває всі умови не одразу, а одну за іншою.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

"І Володимир Зеленський після свого приходу до влади заради тільки однієї цієї примарної зустрічі в "нормандському форматі" почав виконувати ці умови. Тобто став на шлях капітуляції. Так, можливо, просто не розуміючи, що він робить. Але тоді такі радники, як Вадим Пристайко, повинні йому це пояснювати. Поки він не зрозуміє або поки їх не відправлять у відставку. Тому що нести разом із Зеленським відповідальність за капітуляцію та її наслідки – не найбільше задоволення", – підкреслив журналіст.

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"Забуває, що відбувається": Портников назвав основну проблему Зеленського

За його словами, Зеленському – якщо він не хоче змиритися з цим конфліктом і не може його вирішити – потрібно відмовлятися від влади.

"Громадянам, котрі не хочуть жити в країні, яка весь час перебуває у конфлікті – емігрувати. А всім іншим – навчитися жити в країні, яка приречена на довготривалий конфлікт із сильним і жорстоким ворогом. Цей конфлікт не вічний. Рано чи пізно піде Путін, зміниться російський режим, сама свідомість російського суспільства. І якщо ми сьогодні вистоїмо, то наші діти або онуки зможуть жити в мирній Україні", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що Кремль використовує Зеленського і його оточення, як "зграю нетямущих карасів".

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Проблема не в Зе, а в том, что капитуляции требует Запад. Но конечно Плотников и другие из его компашки не будут об этом говорить, тому как они живут на деньги / гранты Запада.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Каксаемо сущностных вещей Портников абсолютно прав. Те, кто не хочет бороться за свое государство, кто не желает его защищать, для кого эти вопросы на периферии его ценностной шкалы должны сменить прописку на место, где им комфортнее или, как минимум, не путаться под ногами у тех, кто хочет и может бороться за свою страну.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Здесь Портников не совсем прав. Кажется, ситуация несколько изменилась. Уйло настроен на детант с Западом. Конечно, за счет Украины. Поэтому встреча в Нормандском формате вполне может состояться даже без реальных результатов
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Прокапало Ігор, да если пут-ин там чуть поднажмет на нашего преЗедента, тот даже с молчаливого согласия Меркель и Макрона бросится выполнять все, чтобы угодить...
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