"Зеленський на шляху капітуляції!" Портников розкрив план Путіна щодо "нормандської зустрічі"

Росія не зацікавлена в проведенні саміту лідерів у "нормандському форматі" ще з 2016 року, коли вони зустрічалися востаннє.

Про це в своєму блозі на "Еспресо" написав журналіст Віталій Портников, нагадавши, що президент РФ Володимир Путін відмовився від таких зустрічей.

"Якщо нічого не розуміти в політиці – а це відмінна риса команди "95 Кварталу", її попутників і прихильників – то можна вважати, що вся справа у Петрі Порошенку. А якщо хоча б щось розуміти, то стане очевидно, що вся справа у Володимирі Путіні. Той не хоче безглуздих зустрічей і непотрібних компромісів. Натомість прагне повної і беззастережної капітуляції України на російських умовах", – зазначив він.

Портников підкреслив, що Путін висуває всі умови не одразу, а одну за іншою.

Путін і Зеленський

"І Володимир Зеленський після свого приходу до влади заради тільки однієї цієї примарної зустрічі в "нормандському форматі" почав виконувати ці умови. Тобто став на шлях капітуляції. Так, можливо, просто не розуміючи, що він робить. Але тоді такі радники, як Вадим Пристайко, повинні йому це пояснювати. Поки він не зрозуміє або поки їх не відправлять у відставку. Тому що нести разом із Зеленським відповідальність за капітуляцію та її наслідки – не найбільше задоволення", – підкреслив журналіст.

За його словами, Зеленському – якщо він не хоче змиритися з цим конфліктом і не може його вирішити – потрібно відмовлятися від влади.

"Громадянам, котрі не хочуть жити в країні, яка весь час перебуває у конфлікті – емігрувати. А всім іншим – навчитися жити в країні, яка приречена на довготривалий конфлікт із сильним і жорстоким ворогом. Цей конфлікт не вічний. Рано чи пізно піде Путін, зміниться російський режим, сама свідомість російського суспільства. І якщо ми сьогодні вистоїмо, то наші діти або онуки зможуть жити в мирній Україні", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що Кремль використовує Зеленського і його оточення, як "зграю нетямущих карасів".

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