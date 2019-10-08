"Забуває, що відбувається": Портников назвав основну проблему Зеленського

Проблема президента Володимира Зеленського в його короткій політичній пам'яті.
Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів журналіст Віталій Портников.
"Зеленський до 2014-15 років взагалі не займався і навіть не цікавився українською політикою. І, як мені здається, не вивчав її. І це загальнонаціональна біда українців, які через кілька місяців забувають, що з ними відбувалося", – вважає він.
Портников додав, що незабаром президент зіткнеться з проблемою, коли він не піде на умови Росії.
"Більшість електорату Зеленського, яка є проросійською або обивательською, від нього відразу ж відвернеться. Отже, йому залишиться повернутися обличчям до тих, хто за нього не голосував. Тут вже нічого не поробиш", – пояснив журналіст.
Він також зазначив: якщо глава держави відмовиться від капітуляції України, він має бути готовим, що Кремль оголосить його таким, що потрапив "під вплив націоналістів і радикалів", і почне шукати на заміну йому "нового президента".
Володимир Зеленський
Портников підкреслив, що політики мають перестати брехати українцям і обіцяти швидкий мир з Росією.
"Цей конфлікт буде довгим, як на близькому Сході або в Придністров'ї, Грузії. Єдине, що можна зробити – це заспокоїти ситуацію. І чим сильнішою стане наша армія, спецслужби, органи влади на місцях, то тим менше у росіян виникатиме бажання стріляти. Це має бути завданням держави номер один", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Портников різко розкритикував українську владу, назвавши її наслідком олігархічного реваншу.
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