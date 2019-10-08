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9 жовтня • оновлено в 05:27
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"Забуває, що відбувається": Портников назвав основну проблему Зеленського

9.3т Читати матеріал російською

Проблема президента Володимира Зеленського в його короткій політичній пам'яті.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів журналіст Віталій Портников.

"Зеленський до 2014-15 років взагалі не займався і навіть не цікавився українською політикою. І, як мені здається, не вивчав її. І це загальнонаціональна біда українців, які через кілька місяців забувають, що з ними відбувалося", – вважає він.

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Портников додав, що незабаром президент зіткнеться з проблемою, коли він не піде на умови Росії.

"Більшість електорату Зеленського, яка є проросійською або обивательською, від нього відразу ж відвернеться. Отже, йому залишиться повернутися обличчям до тих, хто за нього не голосував. Тут вже нічого не поробиш", – пояснив журналіст.

Він також зазначив: якщо глава держави відмовиться від капітуляції України, він має бути готовим, що Кремль оголосить його таким, що потрапив "під вплив націоналістів і радикалів", і почне шукати на заміну йому "нового президента".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Портников підкреслив, що політики мають перестати брехати українцям і обіцяти швидкий мир з Росією.

"Цей конфлікт буде довгим, як на близькому Сході або в Придністров'ї, Грузії. Єдине, що можна зробити – це заспокоїти ситуацію. І чим сильнішою стане наша армія, спецслужби, органи влади на місцях, то тим менше у росіян виникатиме бажання стріляти. Це має бути завданням держави номер один", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Портников різко розкритикував українську владу, назвавши її наслідком олігархічного реваншу.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
Донбас
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филипп филипыч
филипп филипыч
портников прогнозирует: зеленский не станет выполнять свои обещания и 73% от него отвернуться и ему придется повернуться к 8% электорату. один вопрос портникову: а в честь чего зелеский не будет делать то что обещал 73% украинцев?
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Туриста Заметки
Туриста Заметки
филипп филипыч, а в честь того, что за Зе никогда не было 73%. Было 73 против Порошенко. Однако те 25 что голосовали за Пороха, пойдут на майдан. Не за Пороха, за Украину. А из тех 73 за Зеленского не пойдут даже 0,73 %. Поэтому Зеленский будет отстаивать интересы Украины, по требованию патриотов. А не будет ... ему бежать некуда.
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