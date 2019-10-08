"За скільки диплом купив? Ганьба!" Українці рознесли новий пост Зеленського із привітанням

Президент України Володимир Зеленський у мережі привітав українців із Днем юриста. Він побажав "миру, наснаги та нових звершень". Проте користувачі рознесли його слова.

Допис розмістили на сторінці ОП у Facebook. Багато українців обурено і з сарказмом прокоментували його.

"Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем юриста. Ваша щоденна і самовіддана боротьба за справедливість, гуманність, законність та правопорядок відіграють провідну роль у подоланні викликів сьогодення і розбудові України як правової та демократичної держави.

Переконаний, що юридична спільнота компетентних, зрілих та ініціативних фахівців і надалі докладатиме зусиль задля наближення вітчизняної правової системи до європейських стандартів, утвердження принципів верховенства права, вірності ідеалам правди і поваги до закону. Бажаю усім вам міцного здоров’я, миру, наснаги та нових звершень в ім’я України", – йдеться у привітанні Зеленського.

Українці рознесли новий допис Зеленського

Станом на 11:00 допис набрав понад 500 вподобань і більше 100 коментарів.

"Наш президент за освітою – найвидатніший юрист сучасності! Сам себе вітає", "Богдану вже подаруночок зробив? А то як же без його шепотіння на вушко", "Не привітати Богдана ж не міг. Без кави в ліжко і квітів не рахується", "Сам як вчився, за скільки диплом купив? Ганьба, глава держави – невіглас", – написали вони.

Водночас українці вказали на те, як Зеленський "привітав" учителів і бібліотекарів із професійним святом.

"От я вчитель. Ви нещодавно нас вітали, бажали гідної заробітної плати за нашу працю. Юристам цього не бажаєте, бо в них є за що жити. Але, може, годі на словах бажати, а дати реальні цифри. І я не про 4 тис. доларів – мені стільки не треба, але й працювати за 3 тисячі гривень у Києві не так вже й хочеться", "30 вересня був День українських бібліотек. Чому не було вітання?" – підкреслили користувачі.

Також частина жителів України подякувала президенту за вітання.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента України Зеленського розкритикували за відсутність на публічних пам'ятних заходах у Бабиному Яру 29 вересня, у день річниці початку розстрілів.

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