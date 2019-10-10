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10 жовтня • оновлено в 14:04
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"Я така людина!" Зеленський назвав головну мету свого президентства

7.6т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв завершити війну з Росією на Донбасі.

Про це він заявив у четвер, 10 жовтня, у Києві в будівлі Kyiv Food Market на пресмарафоні (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Коли мене обирали президентом, я хочу нагадати, якого Зеленського обирало суспільство — президента, який припинить війну. Тому саме такий Зеленський залишається, і я завжди таким залишатимуся. Я така людина!" — сказав глава держави.

"Я така людина!" Зеленський назвав головну мету свого президентства

Він також звернув увагу на основну проблему після початку війни на Донбасі.

"Головна помилка була, коли багато хто приїхав із окупованої частини, а ми як влада не забезпечили їх місцем проживання, роботою", — підкреслив президент.

За його словами, багато з них виїхали в пошуках притулку.

"Чому я сказав, що винна влада? Пояснюю. Влада не може всього... Влада не забезпечила. Влада займалася політикою і війною", — підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер заявив, що проведення пресмарафону українського глави Володимира Зеленського саме в цьому закладі було ідеєю Офісу президента.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Serov Oleg
Serov Oleg
посади хряка петьку и считай,что останешься в истории...
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Ш. Олег
Ш. Олег
Искренне желаю Зеленскому, чтобы его слова о прекращении войны превратились в реальность. Да и Украине желаю того же.
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