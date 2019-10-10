"Я така людина!" Зеленський назвав головну мету свого президентства

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв завершити війну з Росією на Донбасі.

Про це він заявив у четвер, 10 жовтня, у Києві в будівлі Kyiv Food Market на пресмарафоні (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Коли мене обирали президентом, я хочу нагадати, якого Зеленського обирало суспільство — президента, який припинить війну. Тому саме такий Зеленський залишається, і я завжди таким залишатимуся. Я така людина!" — сказав глава держави.

Він також звернув увагу на основну проблему після початку війни на Донбасі.

"Головна помилка була, коли багато хто приїхав із окупованої частини, а ми як влада не забезпечили їх місцем проживання, роботою", — підкреслив президент.

За його словами, багато з них виїхали в пошуках притулку.

"Чому я сказав, що винна влада? Пояснюю. Влада не може всього... Влада не забезпечила. Влада займалася політикою і війною", — підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер заявив, що проведення пресмарафону українського глави Володимира Зеленського саме в цьому закладі було ідеєю Офісу президента.

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