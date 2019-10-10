"Я президент миру!" Зеленський відповів, чому не називає вторгнення Росії війною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може відкрито говорити про війну Росії проти України. Адже тоді йому доведеться вводити воєнний стан і йти з війною відбивати Крим і Донбас в окупантів.

Глава держави наголосив, що такої самої позиції дотримувалися і його попередники у владі. Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону 10 жовтня, відповідаючи на відповідне запитання журналіста Романа Скрипіна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Якщо діяти за вашою стратегією, то це звучатиме так: війна триватиме далі, завтра треба вводити воєнний стан, завтра треба йти війною на Крим і Донбас, буде багато смертей. Тому я продовжив частково риторику ексвлади щодо цього питання, адже я не готовий втрачати людей, я президент миру. Я хочу вирішити "донбаський кейс" дипломатичним шляхом", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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