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10 жовтня • оновлено в 13:55
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"Я на шпагаті!" Зеленський поскаржився на "формулу Штайнмаєра"

3.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що опинився "на шпагаті" через "формулу Штайнмаєра" і Мінські угоди.

Під час пресмарафону з журналістами 10 жовтня він заявив, що реалізація "формули" ще не відбулася, оскільки це можливо лише після того, як набуде чинності новий закон про особливий статус Донбасу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Глава держави запевнив, що про повноцінне втілення в життя "формули Штайнмаєра" можна буде говорити, коли підпис президента з'явиться під згаданим законом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Крім того, він поскаржився на дії свого попередника, п'ятого президента України Петра Порошенка, який підписав Мінські угоди.

"У Мінських угодах є відведення, яке я не можу собі дозволити. І що мені робити? Підписав той, інший президент. Я, як Ван Дам, сиджу на такому конкретному шпагаті. Було б три ноги – посадили б на три мене. Але я роблю що можу. Я відводжу там, де можу гарантувати безпеку. А коли мені скажуть, що далі, Володю Зеленський, по Мінську йди, я в той час прийду до вас і скажу: а зараз, шановне товариство, давайте всі разом сядемо на цей шпагат і будемо всі разом відповідати за кожне життя", – роздратовано сказав президент.

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Він також зазначив, що якщо його будуть садити "на шпагат", то українське суспільство отримає лідера, який буде змушений все погоджувати з людьми.

"Раз на кілька місяців будемо проводити референдуми. Треба вирішити, якого президента хоче Україна. Ви хочете якого? Що мені робити? Якщо я відчуваю, що це призведе до війни, то я сумніваюся", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 жовтня терористи "Л/ДНР", незважаючи на те, що кожен день ведуть обстріли позицій ЗСУ під Золотим, показушно випустили сигнальну білу ракету. Таким чином вони заявили про свою нібито готовність до розведення військ.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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Мир Миру
Мир Миру
Віче відоме вже в добу племінного устрою й було характерне для всіх східних слов'ян як вияв народоправного ладу. В літописах вперше згадується в Києві — 1068 роком. В головних містах держав-земель за княжої доби вічові збори набрали характеру одного з верховних органів влади, який конкурував у своїх компетенціях із владою князя і боярської ради.
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