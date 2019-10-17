"Я маю комусь дзвонити?” Вакарчук різко відповів на запитання про Зеленського

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук спростував розмови про те, що обговорював із президентом Володимиром Зеленським можливість створення коаліції у новообраній Верховній Раді.

Про це політик заявив в інтерв'ю "Українській правді". Він зазначив, що коли в ніч парламентських виборів глава держави на брифінгу заявив, мовляв, "запрошує його до розмови", то ніякого спілкування між ними не відбулося.

"Насправді це була єдина публічна заява з їхнього боку, що хтось хоче нас кудись запрошувати. Ніхто з партії "Слуга народу" до нас жодного разу щодо участі в коаліції не звертався", — сказав нардеп.

Зеленський і Вакарчук Obozrevatel

Політик також зауважив, що й під час президентської кампанії до якихось об'єднань зусиль його ніхто не кликав. А "напрошуватися" він не збирався.

"Манера спілкуватись через інтерв'ю, безумовно, цікава, нова і креативна. Але я вважаю, що найефективніше спілкування — це очі в очі. Він президент України. Їхня відповідальність у їхніх руках. Я маю комусь дзвонити? Це їхній вибір. Їм виборці довірили. У них більшість, вони ухвалюють рішення", — підкреслив Вакарчук.

За його словами, йти в коаліцію заради коаліції партія "Голос" ніколи не хотіла. Натомість завжди прагнула змінювати країну і робитиме це за тих обставин, які є на сьогодні — зокрема, які виборці дали в руки політикам як інструмент.

Він зізнався, що його команда не проти допомагати, голосувати за прогресивні позитивні ідеї, які пропонують президент, уряд і монобільшість. Водночас відповідальності на себе брати не збирається.

"Конституційне право тих, хто отримав більшість, мати можливість формувати цю більшість самостійно. Безумовно, ми не можемо бути частиною влади. Але не збираємося дивитися збоку на помилки і зловтішатися з них. Ми завжди готові поправляти, допомагати, підставляти плече. Але відповідальність — їхня", — підсумував Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції у новообраній Верховній Раді. Про це він заявив у штабі партії "Слуга народу" в день парламентських виборів, 21 липня, після оприлюднення перших підсумків голосування Національним екзит-полом.

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