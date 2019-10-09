"Втрачаємо близько 30 населених пунктів": Порошенко запропонував кроки для уникнення "російської пастки"

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність Петро Порошенко запропонував 7 кроків для уникнення Україною "російської пастки" у зв'язку із прийняттям країною "формули Штайнмаєра".

Про це він розповів у відеозверненні, опублікованому на його сторінці на Facebook.

"Тиждень тому Україна під тиском Росії погодилася на так звану формулу Штайнмаєра. Нібито заради зустрічі в Нормандському форматі. І що? Дати зустрічі – нема. Росіяни вимагають закріпити свою формулу в українському законодавстві. "Бойовики" продовжують обстріли. А Кремль знову заявляє, що "їх там нєт", – зазначив він.

"Замість всеохоплюючої дорожньої карти, – згоду на яку ми спільно з німецькими та французькими партнерами майже витиснули з Росії кілька років тому, – країна опинилася перед перевернутою логікою Мінських домовленостей…. Російською логікою.

І особливу тривогу викликає обговорюване розведення військ. З відходом на міфічні, неіснуючі позиції 2016 року ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку абсолютно принципових ключових висот. Там кожний метр политий кров’ю українських героїв. І тепер військових готують до того, щоб вийти з облаштованих позицій в зиму в чисте поле", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко "Європейська солідарність"

"Проукраїнська налаштовані місцеві жителі – теж в шоці. Вони бояться розправи.

Влада має сказати суспільству правду хоча б через півроку після президентських виборів. Що простих рішень – нема. Що мир – це "просто припинити стріляти" – брехня. Що завершити все швидко – неможливо. Я сам колись мусив це визнати.

Пропоную зараз сім кроків, які варто зараз зробити, для того щоб уникнути російської пастки", – зазначив п'ятий президент.

"Перше. Наполягати на принципах "спершу – безпека", "нічого не погоджено, поки все не погоджено" і "тільки через безпеку до виборів".

Друге. Сумнозвісна "формула Штайнмаєра", раз вже на неї погодилася влада, має розглядатися виключно як складова "дорожньої карти" виконання Мінських домовленостей. Включно з виведенням російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних мілітарних формувань, переходом українсько-російської ділянки кордону під наш контроль.

Третє. Відведення – лише за умови сталого і всеохоплюючого припинення вогню. Лінія розмежування зафіксована у Мінську 19 вересня 2014 року. Росія та бойовики мають повернути нам зараз дві з половиною тисячі кілометрів", – продовжив лідер "ЄС".

"Четверте. Моніторингова місія ОБСЄ має отримати безперешкодний і повний доступ до всієї окупованої території та встановити постійний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

П’яте. Слід створити підгрупу з питань кордону в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Шосте. Наполягати на розгортанні багатонаціональних миротворчих сил на всій території окупованого Донбасу, на підставі рішення Ради Безпеки ООН.

Сьоме. На території ОРДЛО має бути відновлено оподаткування в рамках правового поля України, а також фінансова і банківська системи, повернута українська власність, як і записано все чітко в Мінських домовленостях. Лише це дасть підстави і можливість повною мірою відновити соціальне забезпечення регіону", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко разом із дружиною Мариною приєднався до Всеукраїнського віче на Майдані "Зупинимо капітуляцію".

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