"Втілена не буде": в "Слузі народу" зробили резонансну заяву про Донбас

"Формула Штайнмаєра" щодо вирішення конфлікту на Донбасі, яку погодила Україна, найближчим часом реалізована не буде.
Із такою заявою виступила народна депутатка від президентської фракції "Слуга народу" Марина Бардіна в ефірі "Громадського".
За словами парламентарійки, все залежить від безпеки на окупованих територіях.
Формула Штайнмаєра: в "Слузі народу" зробили заяву
"Ми бачимо, що ці спроби (розведення військ – Ред.) не вдаються, власне, через недотримання тиші. Це наштовхує нас на розуміння, що простої формули не може бути. Ми бачимо, що, щоб рухатися до формули, – повинна бути забезпечена безпекова складова. А якщо ми зараз бачимо порушення тиші, коли ми говоримо про можливе розведення, яке нам так само необхідне і відбувається певне затягування, то я думаю, що реалізація формули буде можлива навіть не найближчим часом", – заявила вона.
За словами нардепки, під "найближчим часом" вона має на увазі рік.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах у Мінську.
Активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності в Києві проти підписання документа. До столиці приєдналися і інші міста.
Президент України Володимир Зеленський виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу".
З'ясувалося, що Україна не підписувала "план Штайнмаєра" щодо Донбасу. Представник України країни в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про погодження цього плану.
У мережі було офіційно опубліковано лист, який підписав Кучма 1 жовтня.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував, що на зміст "формули" вирішення конфлікту на Донбасі, названої його ім'ям, якимось чином вплинула російська сторона.
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