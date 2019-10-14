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14 жовтня • оновлено в 18:07
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"Втілена не буде": в "Слузі народу" зробили резонансну заяву про Донбас

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"Формула Штайнмаєра" щодо вирішення конфлікту на Донбасі, яку погодила Україна, найближчим часом реалізована не буде.

Із такою заявою виступила народна депутатка від президентської фракції "Слуга народу" Марина Бардіна в ефірі "Громадського".

За словами парламентарійки, все залежить від безпеки на окупованих територіях.

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Формула Штайнмаєра: в "Слузі народу" зробили заяву

Формула Штайнмаєра: в "Слузі народу" зробили заяву

"Ми бачимо, що ці спроби (розведення військРед.) не вдаються, власне, через недотримання тиші. Це наштовхує нас на розуміння, що простої формули не може бути. Ми бачимо, що, щоб рухатися до формули,повинна бути забезпечена безпекова складова. А якщо ми зараз бачимо порушення тиші, коли ми говоримо про можливе розведення, яке нам так само необхідне і відбувається певне затягування, то я думаю, що реалізація формули буде можлива навіть не найближчим часом", – заявила вона.

За словами нардепки, під "найближчим часом" вона має на увазі рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Партія Слуга народу
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Где год,там и десять.А пока,большой бетонный забор и высокое напряжение,чтоб не лазили:кто за второй пенсией,кто за нормальной едой с медикаментами.
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