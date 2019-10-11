Українська журналістка Яніна Соколова жорстко рознесла народних депутатів від "Слуги народу" за їхнє абсолютне незнання того, що таке "формула Штайнмаєра".

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона показала фрагмент відео, на якому Микола Тищенко, Олександр Скічко та Олексій Мовчан не могли відповісти журналістам на жодне питання про скандальний документ. Крім того, вони намагалися уникнути розмови, скаржачись на те, що преса їх перевіряє, і постійно посилалися на президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

Соколову глибоко обурила така некомпетентність народних обранців, і вона присоромила їх за це, нагадавши, що "формула Штайнмаєра" зараз є топовою темою для всього українського суспільства.

"Не так важливо, що в Росії думають про "формулу Штайнмаєра". Страшно, що в Україні не всі нардепи відстрілюють, що це за рівняння, хто такий Штайнмаєр і чим він відрізняється від В-4-4 в Counter Strike. Як так? Уся країна гуде про це, тисячі людей виходять на мітинги, цілодобово на всіх ТБ-ресурсах ця тема обговорюється, президент записує звернення, а депутати Верховної Ради у душі не *буть, що це!" – гнівається телеведуча.

Вона погодилася з тим, що парламентарі раніше могли не цікавитися цією темою і не знати про неї. Однак здивувалася тому, що політики досі не спромоглися вивчити таке нагальне для країни у стані війни питання.

"Ви що, у вакуумі живете, чи вам настільки пох*й?! Ви ж за це голосувати будете, визначати майбутнє країни! Ви тут боретеся із кнопокодавством, а самі – просто біологічні оболонки для натискання кнопок! Ти ж на весіллі можеш запам'ятати імена всіх зовиць, свекрухи і свояків? Ти ж мінімум три конкурси з апельсинкою знаєш! Значить, не зовсім дурень. Чи всі ці ох*єнні традиції вам у спинний мозок закачали? Так попроси цього головного магістра школи лабухів і караоке – нехай тобі видалить один тост про пташечку і встановить "формулу Штайнмаєра", – обурилася Соколова, звертаючись, ймовірно, до Скічка, який раніше працював у розважальній сфері.

"Ну а ти, кулінаре-гвинтоваре?! Ти ж там якось мохіто готуєш із секретних інгредієнтів? Тут те ж саме – тільки замість м'яти – кордон, замість рому – вибори, а замість склянки – склянка Путіна", – затролила журналістка скандального "слугу народу" Тищенка, в минулому ресторатора.

У кінці свого звернення вона звернулася особисто до президента України Володимира Зеленського, закликавши його вплинути на свою фракцію і хоч трохи просвітити її членів про те, що відбувається у країні.

"Пане президенте, дайте, нарешті, у дзбан вашим міньйонам, щоб вони нарешті роздуплилися!" – жорстко резюмувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Тищенко осоромився, розповідаючи про гучну "формулу Штайнмаєра". Рішення конфлікту на Донбасі Тищенко спробував пояснити через "насос" і "гумову ляльку". З цими предметами він порівняв Україну.

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