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8 жовтня • оновлено в 13:25
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"У Зеленського кидають каміння!" Лукашенко публічно розніс Захід через Донбас

5.4т Читати матеріал російською

Захід залишив президента України Володимира Зеленського самостійно вирішувати конфлікт на Донбасі.

Таку думку висловив глава Білорусі Олександр Лукашенко на форумі "Мінський діалог" у вівторок, 8 жовтня, передає "Інтерфакс".

"Ми цього Зеленського, якого завантажили страшним вантажем — не його проблемами, залишили сам на сам із цими проблемами", — сказав він.

За словами Лукашенка, те, що відбувається в Києві, показує, що "там без розбору використовують певні сили, щоб взагалі придавити нову владу і нового президента".

"І Європа мовчить. Ви знаєте, про кого я говорю", — підкреслив він.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

"І зі Сходу, і з Заходу тільки камені кидають у цю молоду людину. Та прокиньтеся ви, врешті-решт. Війна не тільки в Україні, війна в нашому домі, і вирішувати цю проблему нам", — заявив глава Білорусі.

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За його словами, якщо "нормандська четвірка" чогось варта, то давно вже треба було зібратися і щось вирішувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що в республіці готові посприяти зустрічі будь-якого формату для врегулювання ситуації на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Зеленський
Місце
Білорусь
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Serov Oleg
Serov Oleg
даа..скотобаза свидо-майданутая,пора скидывать этого дристуна...14го жовтня усе на майдан,епта!нет капитуляции,плять!авакова на царство!яроша-министром иностранных справ!
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a alexeyon
a alexeyon
Serov Oleg, упоротое, свалило на вата сми.. хотя нет, оставайся чучело.. ті смешное очень.. да и не уйдешь, кремлевским тролякам не платят комменті на вата сми..
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
Ой, ну так уже й "розніс". Так собі писк мишки під віником. А спрямувати свій публічний гнів проти Путіна, аби забирався геть з України, слабо?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
a alexeyon, продолжай бежать за морковкой о российских войсках.
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a alexeyon
a alexeyon
Plotnikov Alex, ага.. тему с ихтамнетами продвигай в своем улусе московском.. гиркин,безлер и остальное шобло граждане Украины.. ага..
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А Моника не знала что в кровати надо быть ласковой???Она ж сама полезла в кровать...там не только шампанское наливают..)..Ну давайте снизойдем до жалости к его малолетним детям и инсулиновой бабушки)) Украинцы что ж вы избрали инцибела???у вас был выбор...а теперь пожалейте его???не стыдно??
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