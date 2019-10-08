"У Зеленського кидають каміння!" Лукашенко публічно розніс Захід через Донбас

Захід залишив президента України Володимира Зеленського самостійно вирішувати конфлікт на Донбасі.

Таку думку висловив глава Білорусі Олександр Лукашенко на форумі "Мінський діалог" у вівторок, 8 жовтня, передає "Інтерфакс".

"Ми цього Зеленського, якого завантажили страшним вантажем — не його проблемами, залишили сам на сам із цими проблемами", — сказав він.

За словами Лукашенка, те, що відбувається в Києві, показує, що "там без розбору використовують певні сили, щоб взагалі придавити нову владу і нового президента".

"І Європа мовчить. Ви знаєте, про кого я говорю", — підкреслив він.

Олександр Лукашенко

"І зі Сходу, і з Заходу тільки камені кидають у цю молоду людину. Та прокиньтеся ви, врешті-решт. Війна не тільки в Україні, війна в нашому домі, і вирішувати цю проблему нам", — заявив глава Білорусі.

За його словами, якщо "нормандська четвірка" чогось варта, то давно вже треба було зібратися і щось вирішувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що в республіці готові посприяти зустрічі будь-якого формату для врегулювання ситуації на Донбасі.

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