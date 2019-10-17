Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 14:47
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"У пастці ілюзій": Зеленського попередили про небезпеку зустрічі з Путіним

952 Читати матеріал російською

Президенту України Володимиру Зеленському порадили не тішити себе ілюзіями з приводу зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Таке попередження зробила народний депутат України (фракція "Європейська солідарність"), глава парламентського комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе в програмі "Гостре питання" на ObozTV.

Новини
План "Б" щодо Донбасу: куди веде Україну команда Зеленського

"Багато людей раніше вважали – і не тільки в Україні – що можна зустрітися з Путіним і вирішити питання, які стоять на порядку денному між двома країнами. Згадайте, ще за Обами були спроби перезавантажити відносини між США і РФ. Схожі сподівання озвучувалися і президентом Трампом до його обрання", – нагадала політик.

На її думку, Зеленський повторює цю помилку і даремно сподівається переграти Путіна.

"Мені здається, президент Зеленський зараз знаходиться у пастці ілюзій: що йому вдасться під час особистої зустрічі переконати Путіна, зачарувати своїм шармом, і домогтися того, щоб Путін виконав те, що пообіцяє. Історія доводить протилежне. Як на мене, це дуже небезпечна впевненість в тому, що Путіна вдасться обіграти", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Новини
Зеленський сказав, чого чекає від Путіна

Вона застерегла, що результат зустрічі Зеленського з Путіним може бути зовсім інакшим.

"Головне, щоб це не призвело до того, що Путін доб'ється своїх цілей. Щоб не було досягнуто миру за рахунок національних інтересів України, шляхом здачі державності, незалежності і суверенітету України", – зазначила депутат.

Сам Зеленський сподівається, що Путін теж хоче миру на Донбасі

Сам Зеленський сподівається, що Путін теж хоче миру на Донбасі

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Переговори Зеленського та Путіна Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Російсько-український конфлікт
Особи
Іванна Климпуш-Цинцадзе Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України переговори щодо Донбасу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel