"У пастці ілюзій": Зеленського попередили про небезпеку зустрічі з Путіним

Президенту України Володимиру Зеленському порадили не тішити себе ілюзіями з приводу зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Таке попередження зробила народний депутат України (фракція "Європейська солідарність"), глава парламентського комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе в програмі "Гостре питання" на ObozTV.

"Багато людей раніше вважали – і не тільки в Україні – що можна зустрітися з Путіним і вирішити питання, які стоять на порядку денному між двома країнами. Згадайте, ще за Обами були спроби перезавантажити відносини між США і РФ. Схожі сподівання озвучувалися і президентом Трампом до його обрання", – нагадала політик.

На її думку, Зеленський повторює цю помилку і даремно сподівається переграти Путіна.

"Мені здається, президент Зеленський зараз знаходиться у пастці ілюзій: що йому вдасться під час особистої зустрічі переконати Путіна, зачарувати своїм шармом, і домогтися того, щоб Путін виконав те, що пообіцяє. Історія доводить протилежне. Як на мене, це дуже небезпечна впевненість в тому, що Путіна вдасться обіграти", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона застерегла, що результат зустрічі Зеленського з Путіним може бути зовсім інакшим.

"Головне, щоб це не призвело до того, що Путін доб'ється своїх цілей. Щоб не було досягнуто миру за рахунок національних інтересів України, шляхом здачі державності, незалежності і суверенітету України", – зазначила депутат.

Сам Зеленський сподівається, що Путін теж хоче миру на Донбасі president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram