"Тягне на кримінал": Зеленського попередили, чим загрожує закон про Донбас

Пункт про особливий статус Донбасу, узгоджений Україною в рамках т. зв. "формули Штайнмаєра" на переговорах у Мінську, є посяганням на конституційний лад держави.

Таку заяву зробив відомий політик Тарас Чорновіл в ефірі ObozTV. Він попередив, що спробу імплементувати цей пункт в українське законодавство можна буде розцінити як кримінальний злочин із боку президента Володимира Зеленського.

"На сьогодні у нас один, дуже серйозний злочинний акт, який взагалі тягне на посягання на конституційний лад у державі", – наголосив Чорновіл.

Він уточнив, що мова йде про лист посереднику від ОБСЄ Мартіну Сайдіку, який підписав голова української делегації в ТГК, другий президент України Леонід Кучма.

"Це пункт, який визначає, що закон про особливий статус ОРДЛО набуває чинності на постійній основі. Після того, як вибори там будуть визнані ОБСЄ як більш-менш вільні, демократичні, законні", – нагадав політик.

Чорновіл зазначив, що досі для ОРДЛО передбачалося вводити певний "перехідний період" тривалістю до трьох років.

"Зараз нам кажуть – буде особливий статус. Особливий статус – це вже федеративний устрій. Або автономний устрій для окремих територій, що діятиме постійно. Україну, яка за Конституцією є унітарною державою, згідно з такою нормою хочуть зробити федеративною державою", – пояснив він.

"У нас уже був окремий суб'єкт федерації в унітарній державі – Автономна республіка Крим. Ми бачимо, чим це закінчилося. Але це було хоча би передбачено Конституцією. У цьому випадку акт абсолютно антиконституційний", – додав колишній нардеп.

На його думку, спробу імплементувати "особливий статус" Донбасу в закони України можна буде розглядати як кримінальний злочин із боку того, хто буде подавати або підписувати подібний акт.

"Парламент – колективний орган, він не несе відповідальності. Це буде злочином президента", – уточнив Чорновіл.

"Особливість нашої Конституції – депутати можуть робити що завгодно. Хоч на голові стояти, хоч закон вводити, за яким на голові стоять. Але закон набуває чинності, коли його підписує президент. Президент несе особисту, персональну відповідальність за зміст будь-якого закону, який вводиться в Україні", – роз'яснив він.

Володимир Зеленський на засіданні з членами української делегації в ТКГ president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 жовтня стало відомо, що Тристороння контактна група (ТКГ) в Мінську узгодила текст так званої "формули Штайнмаєра".

У тексті документа йдеться, що території ОРДЛО отримають "особливий статус" у тому випадку, якщо місцеві вибори там відбудуться відповідно до Конституції та законів України і будуть визнані ОБСЄ.

Пізніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що жодної "капітуляції" не буде. Він пояснив, що вибори в ОРДЛО відбудуться лише за умови виведення російських військ.

Однак у багатьох містах України пройшли акції протесту проти підписання "формули Штайнмаєра" під гаслом "Ні капітуляції!"

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності влаштували віче "Ні капітуляції!", організоване "Рухом спротиву капітуляції". На нього прийшли близько 10 тисяч осіб, зокрема і п'ятий президент України Петро Порошенко.

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